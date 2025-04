V Androidu už nepotřebujete čtečku PDF dokumentů, stačí vám Chrome. V textu můžete kreslit a zvýrazňovat

Když si ve smartphonu stáhnete dokument PDF, až dosud jste k jeho otevření potřebovali externí aplikace, které se lišily svými funkcemi a možnostmi. Pokud však jako hlavní prohlížeč v mobilu používáte Google Chrome, který je u všech Androidů předinstalovaný, součástí jeho nejnovější verze je i integrovaná čtečka PDF souborů. Nejen že nepotřebujete externí aplikaci, ale ve čtečce si můžete i libovolně podtrhávat a zvýrazňovat text.



Webový prohlížeč Google Chrome je v mobilu nově i prohlížeče PDF dokumentů, do nichž můžete přímo vpisovat poznámky a podtrhovat (nejen) text

Čtečka je aktivní hned od instalace nejnovější verze prohlížeče z Google Play. Pak už vám stačí jen stáhnout PDF soubor a otevřít jej přes nabídku se třemi tečkami v pravém horním rohu, ve které zvolíte záložku Stažené soubory. Zatímco při stahování jinými prohlížeči se objeví klasický dotaz Androidu na to, kterou aplikaci chcete využít, v Chromu se dokument otevírá automaticky. Poznáte to podle uvození „chrome-native" na začátku adresního řádku prohlížeče.

Při stisknutí tužky v pravém spodním rohu se dostanete do editačního režimu, v němž můžete do textu barevně kreslit a různobarevně podtrhávat text. V obou případech si můžete zvolit i tloušťku čar a zvýraznění. Kreslit můžete jak prstem, tak případně i dotykovým perem. Přidané grafické prvky pak můžete odebrat či znovu vrátit tlačítky se šipkami nebo své nákresy jedním tlačítkem schovat. Takto upravené soubory lze uložit v podobě kopie, a to na Google Drive. A když si editační režim zavřete, můžete přes kontextovou nabídku Chromu v dokumentu i vyhledávat.

Aktuální verzi prohlížeče Google Chrome stahujte zde.