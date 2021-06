V Barceloně jezdí první 5G vlak na světě. 5G síť se bude rozšiřovat i po MWC

V Barceloně dnes začíná veletrh MWC, a jeho účastníci si mohou v praxi vyzkoušet běžící pilotní 5G projekt - 5G Railway Lab. Podle strůjců projektu, uskupení 5G Barcelona, se jedná o první vlak na světě, který podporuje 5G sítě. Pokrytí signálem 5G je k dispozici pro páteřní síť místního dopravce FGC (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya) mezi stanicemi Plaça España a Europa Fira (FGC). Pokrytí 5G sítí je, nejen na nástupištích, ale také v tunelech, mezi stanicemi, což se ve spojitosti s 5G stalo v Evropě vůbec poprvé.

Instalaci 5G stanic zajistila společnost Vodafone. Návštěvníci veletrhu tak mohou vyzkoušet 5G síť ještě předtím, než vůbec dorazí na výstaviště. 5G síť je tedy provozována komerčně, takže ji mohou využít i běžní uživatelé, druhotně však bude síť využita k optimalizaci informačního toku a logistiky při správě železniční sítě, v plánu je i celá řada (nejen) zatěžkávacích testů. Získaná data mají posloužit třeba pro vývoj 5G aplikací a systémů souvisejících s hromadnou dopravou.

5G vlak měl být v Barceloně už v loňském roce, jenže kvůli zrušení veletrhu bylo zahájení pilotního projektu o rok posunuto. Ovšem, kdo by čekal moderní a zcela přepracované vozy FGC, bude zklamán. Jedná o staré vozy, které jezdí v Barceloně už několik (desítek) let. S ukončením veletrhu MWC samozřejmě 5G síť jen tak neskončí. Podle vyjádření FGC bude i po konci veletrhu pokračovat rozšiřování dostupnosti 5G i do dalších částí vlakové sítě. Kompletně pokryto má být do roku 2023, prvním další pokrývanou tratí bude linka L8, která začíná na již pokryté Plaça Espanya.

Představení projektu 5G Railway Lab v Barceloně: