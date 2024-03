V čem je novější iPhone lepší než ten starší. Apple názorně ukazuje, proč byste měli upgradovat

iPhony 15 už tolik netáhnou jako dříve, a tak jim musí pomoci i sám výrobce. Ano, kampaň která vychvaluje velká interní úložiště poslední generace iPhonů, se příliš nepovedla, nyní to však Apple zkouší s novými webovými stránkami, které mají ukázat „důvody pro aktualizaci“. Stačí vybrat starší iPhone a některý ze čtveřice iPhonů 15, a stránky vám ukáží, co upgradem získáte. Jenže, nebyl by to Apple, aby v tom nebyl nějaký háček...



Apple začíná srovnávat své iPhony, aby ukázal, o co používáním starších zařízení přijdete. Vypadá to, že americký gigant potřebuje výrazněji podpořit prodeje poslední řady iPhonů, která už podle řady zdrojů netáhne tak, jako dříve

V levé části stránky vybíráte stávající model iPhonu, a v pravé pak některých z modelů „patnáctkové“ řady. Jenže mezi staršími iPhony nenajdete poslední dvě generace iPhonů z let 2022 a 2021, protože se nejedná zase o tak stará zařízení. A nebo je to trochu jinak a seznam změn by nebyl tak „bombastický“? Apple vám dovolí vybrat jen telefony z řady iPhone 11 a iPhone 12, tedy tři a čtyři roky staré telefony, u nichž už může ukázat adekvátní hardwarový pokrok a určitý technologický posun.

4× rychlejší a 2× výkonnější

Srovnání působí úplně stejně jako při premiéře iPhonů. Třeba ve srovnání s iPhonem 11 vyzdvihuje Apple u iPhonu 15 delší výdrž na jedno nabití, a to až o tři hodiny sledování videí. Výkon nového telefonu je 4× vyšší, což platí i o fotoaparátu. Grafický adaptér je o 60% výkonnější a nezapomnělo se ani na zmínku větší paměti u základní varianty.

Nový Pro Max má zase „větší prostor pro Zoom“ a 2× rychlejší grafický adaptér, než ten u iPhonu 11 Pro Max. Odolnost proti pádům je 4× vyšší, a nezapomnělo se ani na Dynamic Island či na USB-C konektor. Jedním kabelem totiž můžete nabíjet, nejen iPhone, ale také iPad, Mac nebo PC. Škoda, že na to Apple nepřišel dříve a sám, protože použití tohoto konektoru dostal přikázáno Evropskou Unií...

Pokud i vy hledáte důvody, proč upgradovat na řadu iPhone 15 ze svého tři až čtyři roky starého iPhonu, najdete je na těchto stránkách.