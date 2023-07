V červenci vám mohou z iPhonů zmizet některé fotky. Poradíme vám, jak o ně nepřijít

Apple oznámil, že u iPhonů 26. července vypne službu Můj fotostream. Jedná se o službu, která se do iPhonů dostala v roce 2011, tedy ještě předtím, než se k zálohám fotografií začal hromadně používat iCloud. Automaticky se do ní nahrávalo až 1 000 fotografií pořízených za posledních třicet dní, a to ze všech zařízení, která jsou přihlášená k jednomu Apple ID. Fotky se navíc nezapočítávaly do vašeho omezeného prostoru na iCloudu.

U novějších Apple účtů už delší dobu nebyla aktivace této funkci k dispozici, pokud však svůj účet u Applu máte delší dobu, je možné, že službu Můj fotostream stále využíváte, aniž byste o tom věděli. Platí to zejména u těch, kteří využívají bezplatnou verzi iCloudu (5GB prostor zdarma), kde může po letech docházet prostor, a nikoliv u uživatelů s předplatným iCloud+, kteří, zřejmě i kvůli zálohovaným fotkám a videím, přistoupili na měsíční poplatky za vyšší kvótu na cloudovém úložišti.

U iPhonů došlo k ukončení automatického nahrávání fotek do služby Můj fotostream už 26. června, Apple však dal uživatelům měsíc na to, aby si ověřili, že o žádné své fotografie nadobro nepřijdou. Fotky v sekci Můj fotostream jsou podle Applu vždy fyzicky uloženy na minimálně jednom z vašich zařízení, pokud tedy máte původní zařízení k dispozici, o fotky nepřijdete. Je ale možné, že staré fotografie u novějších iPhonů nebudete mít uloženy v knihovně, a tak je třeba tento nedostatek napravit.

Zálohování si raději překontrolujte

Na iPhonu, iPadu nebo na iPodu Touch otevřete aplikaci Fotky a klepně na Alba. Zvolte položku Můj fotostream - Vybrat. Následně zvolte fotografie, které chcete do zařízení uložit, a poté stiskněte tlačítko Sdílet. Jenže, je třeba počítat s tím, že v mobilních zařízeních bude kvalita fotek nižší, pokud potřebujete co možná nevyšší kvalitu starších fotek, stáhněte si fotografie raději do Macu nebo počítače, kde je k dispozici jejich plné rozlišení. Apple uvádí, že pokud už teď využíváte zálohy na iCloud, „nemáte se čeho obávat“. Jenže je určitě vhodné si to dopředu ověřit, od 26. července k těmto fotografiím totiž nadobro ztratíte přístup.

Apple dodává, že aktuálně i do budoucna je nejlepší funkcí pro udržování aktuálních fotek na všech vašich zařízeních funkce Fotky na iCloudu. Zda máte synchronizaci fotek nastavenou, se dozvíte v systému iOS přes Nastavení - <vaše jméno> - iCloudu. Mezi položkami vyhledejte Fotky, a ujistěte se, že je přepínač na hodnotě „zapnuto“. Více informací se dozvíte na stránkách webové podpory Applu.