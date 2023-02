V Česku by ohrozilo monopol Samsungu. Véčko Oppo má velký vnější displej, zatím ho ale plně nevyužívá

Oppo do Barcelony přivezlo ukázat i svůj nejnovější skládací véčko Find N2 Flip, jehož globální varianta byla oznámena v polovině února. Véčko bude sice k dostání v Polsku nebo na Slovensku, ovšem v Česku se s ním, alespoň prozatím, nepočítá. A to je velká škoda, protože to není jen tuctová novinka, ale skládačka, která by mohla výrazně zatopit Flipům od Samsungu. Chybí ji snad jen bezdrátové dobíjení, které nahrazuje 44 Watty přes kabel.

Třeba už jen daleko větším vnějším displejem, na němž se zobrazují velké celoplošné widgety. A nebo pantem, díky němuž nemá telefon v zavřeném stavu mezi oběma díly žádnou mezeru. Véčko padne do dlaně velmi příjemně a používá se pohodlně i v jedné ruce. Možná proto, že jej jednoručně i velmi snadno otevřete, a můžete pracovat na daleko větší displejové ploše. A bez tolik viditelného překladu jako u konkurence.



Na velký vnější displej navazuje vnitřní skládací displej s málo viditelným překladem

Oppo je však v Česku dosti málo aktivní. Poslední novinka značky se k nám dostala vloni na jaře. Oppu sice na jednu stranu ubližuje přítmnost „sesterských“ značek Realme a Vivo, které si mohou vzájemně „lézt do zelí“, jenže právě tato skládačka by ke značce Oppo mohla v Česku přilákat další uživatele. Uvidíme, zda se tak stane alespoň postupem času.