V Česku chybí až 100 tisíc dárců krve. Motivovat je bude nová aplikace

Na 7. dubna připadá Světový den zdraví. K jeho příležitosti se iniciativa „Daruju krev“ rozhodla vydat novou verzi mobilní aplikace, jejímž cílem je motivovat lidi k dárcovství krve. Podle údajů Českého červeného kříže u nás aktuálně chybí až sto tisíc dobrovolníků. Aplikaci vytvořil dvacetiletý student David Stančík, ke stažení bude zdarma pro platformy Android a iOS.

Aplikace nabídne uživatelům na interaktivní mapě přehled všech transfuzních stanic v Česku, žebříček darovacích aktivit přátel, ucelené informace i rady, jak se na darování krve lépe připravit. Užitečná bude ale i směrem k nemocničním zařízením – těm nabídne funkce, jako jsou notifikace dárců podle krevní skupiny, objednávkový systém či přehledné statistiky. Nyní tvůrci hledají první nemocnice pro zapojení do pilotního projektu.

„V budoucnu by měl být k dispozici ukazatel aktuálního stavu krve v jednotlivých transfuzních stanicích, dárce by tak v aplikaci viděl takzvané barometry krve jeho darovacího centra. Vylepšení se jistě dočká i žebříček přátel a vzniknout by měl i feed na sdílení zážitků z darování nebo funkcionality pro zapojené firemní partnery,“ popisuje vizi budoucí podoby aplikace její tvůrce Stančík.