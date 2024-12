V Česku proběhlo první demo 5G Broadcastu. Televize v mobilu může běžet bez Wi-Fi i mobilních dat

České Radiokomunikace pokračují v testování technologie 5G Broadcast, která umožňuje přenos multimediálního televizního obsahu na smartphony bez nutnosti připojení k mobilní síti nebo Wi-Fi. Dokáže tak doručit informace i do oblastí, kde nefunguje klasický mobilní signál. Místo toho je potřeba pokrytí sítí televizních vysílačů.

5G Broadcast je nový vysílací standard, který využívá výhod DVB-T2, což je v Česku aktuálně používaná technologie pro šíření bezplatného pozemního televizního signálu. 5G Broadcast je považován za nejefektivnější a energeticky nejšetrnější možnost využití frekvenčního spektra pro televizní vysílání. Příliš se nelíbí mobilním operátorům, protože (ačkoli má v názvu „5G“) je obchází jak v oblasti mobilních dat (nepotřebuje je), tak i placené internetové televizní služby (IPTV), jejíž je alternativou.

Technologie 5G Broadcast dokáže doručit multimediální obsah na mobilní telefon i bez toho, aby byl připojený k mobilní síti a měl v sobě SIM kartu. Radiokomunikace testují 5G Broadcast už od roku 2022, nyní se testování výrazně posouvá, protože se objevily první mobilní telefony, které umí efektivně takto vysílaný obsah přijímat.

Mobily zatím potřebují speciální software

„V technologii 5G Broadcast vidíme jednu z cest budoucího pozemního digitálního televizního vysílání. Umožní přijímat vysílání na mobilu, a to i v oblastech bez signálu běžných mobilních sítí, což zvyšuje jak možnosti informování v krizových situacích, tak například sledování televizního obsahu při cestování. Zároveň se televizní obsah stane dostupnějším pro mladší generace, které jsou zvyklé na obrazovce mobilu sledovat cokoliv,“ říká ředitel Českých Radiokomunikací Miloš Mastník.

Česká republika se stala další evropskou zemí, kde probíhá pilotní vysílání na 5G Broadcastu, které lze přijímat na běžných modelech 5G smartphonů. Testovací vysílání aktuálně probíhá z televizního vysílače Praha–Žižkov, konkrétně v duplexní mezeře pásma 700 MHz na kmitočtu 742 MHz s výkonem 32 kW. Testovací stream obsahuje vysílání zpravodajských stanic ČT24 a CNN Prima News, pokrývá Prahu a část středních Čech.

Běžný uživatel zatím vysílání na mobilu nenaladí, je totiž potřeba určitá softwarová úprava telefonů. Tu by při spuštění komerčního provozu mohli výrobci telefonů implementovat přímo do softwaru, nebo by byl přístup řešen klasicky přes mobilní aplikaci třetí strany. Vzhledem k tomu, že 5G Broadcast je přímo součástí mobilního standardu 3GPP, mohou jej výrobci podle jasných pravidel implementovat přímo z výroby. Nejdál v tomto směru je zatím americká Motorola a výrobce mobilních čipsetů Qualcomm, společně s řešením od německého výrobce měřicí elektroniky Rohde & Schwarz.