V Česku už zaplatíte i s populárním náramkem Xiaomi Mi Band 6. Nově spolupracuje s kartou Mall Pay

Letošní podzim přeje českým uživatelům, kteří chtějí svými hodinkami či náramky bezkontaktně platit. Po Googlu. který rozchodil bezkontaktní placení hodinkami se stávajícím systémem Wear OS a novější verzí systému u hodinek Galaxy Watch4, přispělo svou trochou do mlýna i Xiaomi. V Česku totiž můžete pro bezkontaktní placení nově využít chytrý náramek Mi Band 6 NFC, který spolupracuje s platební kartou Mall Pay. Náramek se přitom v Česku prodává za sympatických 1 300 Kč.

Platební kartu je možné do náramku nahrát bez potřeby jakékoliv aplikace třetích stran. Data o kartě totiž ukládáte do párovací aplikace Xiaomi Wear, která potřebné údaje uloží přímo do náramku. Před placením u terminálu je třeba zadat PIN kód, který platí po dobu 24 hodin, resp. do té doby, než jej sundáte z ruky. Se Xiaomi Mi Band 6 je možné platit na všech místech, která akceptují karty Mastercard, tedy, nejen v Česku, ale také v zahraničí. Náramek využijete i pro výběr z bezkontaktních bankomatů.

Jak funguje služba Mall Pay:

Přehled nákupů obstarává mobilní aplikace Mall Pay (pro Android i iOS), ve které můžete spravovat i svou platební kartu. Připomeňme, že samotná firma je společným fintech projektem skupiny Mall a banky ČSOB. Hlavní výhodou Mall Pay je možnost odložené platby pomocí tzv. skipovací karty. Tou lze nákup hned uhradit, ale finanční prostředky ze svého účtu převést až později. Karta Mall Pay je jakousi alternativou klasické kreditní karty. Dá se s ní platit jak online, tak i v kamenných obchodech na terminálech.