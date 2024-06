V Chromu na Androidu si necháte přečíst webovou stránku. Podporováno je 12 jazyků, doplní je překlady

Webový prohlížeč Google Chrome dostal a Androidu funkci, která vám přečte webovou stránku. Jmenuje se „Poslechnout si tuto stránku“, a najdete ji v kontextové nabídce prohlížeče po finálním načtením stránky. Ta však musí být v jednom z podporovaných jazyků. Začalo se s pěti jazyky, nyní je ve webové podpoře Googlu vedeno už dvanáct jazyků. Funkci navíc zkombinujete i s překlady stránek, takže si můžete nechat cizojazyčné weby přeložit a přečíst v angličtině, aniž byste zavřeli okno webového prohlížeče.



V Chromu se objevuje funkce „Poslechnout si tuto stránku“. Čeština zatím podporovaná není, ovšem jazyky do této funkce přibývají vcelku rychle. U angličtiny máte na výběr vícero hlasů, a samostatně si nastavíte i tempo hlasové syntézy

Pokud si zobrazíte webovou stránku v podporovaném jazyce, přes kontextovou nabídku hledejte funkci pro poslech stránky. Ta se následně začne předčítat ve zvoleném jazyce, konkrétně v angličtině máte na výběr hned několik jazyků, a samostatně si také nastavíte rychlost mluvy. Od 0,5× až po čtyřnásobné zrychlení. Při startu přehrávání se ve spodní části prohlížeče objeví okno, která připomíná minipřehrávač pro podcasty. Můžete si v něm nastavit vše potřebné, pozastavit čtení nebo si např. nechat zvýraznit to, co prohlížeč právě předčítá, nebo si nechávat automaticky posouvat obrazovku. To však funguje jen u nepřeložených webů.

Při zamknutí displeje předčítání článku i nadále pokračuje. Pokud však prohlížeč minimalizujete na pozadí, čtení se zastaví. Přitom by bylo logické, aby pokračovalo dále, protože se vám do horní lišty dostanou samostatné ovladače pro ovládání přehrávání audia. Nová funkce je součástí verze aplikace Chrome 125.x, která by se měla nainstalovat automaticky. Ručně ji můžete do Androidu stáhnout z Google Play, a to za předpokladu, že v telefonu máte nějakou ze starších verzí. Samotný prohlížeč je povinnou součástí základní aplikační nabídky, a to u všech Androidů.