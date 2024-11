V Číně teď tamní značky chrlí jeden top smartphone za druhým. Evropa musí počkat, jaké drobky na ni zůstanou

Zatímco v Evropě mobilní svět po podzimní premiéře iPhonů 16 spíše usíná, protože se už nečekají žádné velké novinky, Čína jede na plné obrátky. Právě zde totiž výrobci oznamují nové supertelefony, které se do Evropy (možná) dostanou až příští rok. A my můžeme jen závidět, protože Evropa nebo USA už dávno nejsou v centru technologického dění. Premiéry čínských novinek jsou jako výkladní skříň se sladkostmi, které nemůžeme ochutnat. A pokud se tato možnost zpřístupní v budoucnu, bude „chuť“ už trochu jiná...



Čínské značky se rychle vrhly na premiéry nových topmodelů. Mají špičkový hardware, ale o globální dostupnosti se zatím nehovoří

Loni to bylo až v prosinci, letos je to už na přelomu října a listopadu. Řeč je o premiérách telefonů čínských značek, které míří primárně na domácí trh. Nové supertelefony na trh spěchají velmi rychle, a to proto, že se blíží tzv. Singles day, což je v Číně zřejmě největší nákupní svátek. Čínské mobilní značky se budou prát o přízeň nakupujících, a tak není divu, že své topmodely už oznámilo OnePlus, Realme, Honor, Xiaomi nebo Vivo. U některých z nich se opatrně hovoří i o globální dostupnosti, v první vlně se však myslí jen na Čínu. A ani jejich pozdější uvedené v Evropě neznamená, že budou telefony stejně zajímavé, jako varianty pro Čínu.

V Evropě pozdě a často s jinou výbavou

Tamní modely totiž přijdou do prodeje v několika variantách a do Evropy to stihne maximálně jedna z nich. Problémem jsou i barevné verze nebo paměťové konfigurace. To nejlepší včetně speciálních edic zůstává v Číně, pro Evropu zbydou spíše nižší a střední konfigurace. Ty navíc přicházejí o cenové zvýhodnění kvůli dovozním poplatkům, a tak už mnohdy nejsou takovým lákadlem jako v situaci, když cenu přímo přepočítáme z čínských jüanů. A navíc nikde není psáno, že specifikace telefonů pro Čínu a pro Evropu budou úplně stejné...

Někdy výrobci u telefonů pro Evropu sahají pro jiných pamětech, jindy zase nesedí procesor nebo dokonce kapacita baterie. Vyzdvihovaná čínská verze supertelefonu tak může s odstupem času v Evropě vypadat úplně tuctově. Často ji na starém kontinentu předběhnou jiné značky, takže čínské modely v EU přichází o „exkluzivitu“, ale také o prestiž. To těmto značkám ale vůbec nevadí, protože odbyt mají v Číně více než dostatečný. Přesto se však jedná o hodně zajímavě vybavené telefony.

Čínské značky uvedly pro Čínu...

Třeba Realme GT7 Pro se chlubí 6,78" Eco2 OLED displejem od Samsungu, který má jas až 6 000 nitů a současně i zatím nejmenší energetickou spotřebu. Telefon dále dostal gigantickou 6 500mAh baterii se 120W dobíjením, zvýšenou odolnost IP68/IP69 a spoustu funkcí umělé inteligence. Telefon hned ze startu běží na Androidu 15.



Realme GT7 Pro se chlubí displejem s jasem až 6 000 nitů

V telefonu od Realme i v Honoru Magic7 Pro samozřejmě běží Snapdragon 8 Elite. Novinka od Honoru jej doplňuje 6,8" LTPO OLED panelem s jasem až 5 000 nitů (HDR) a ultrazvukovou čtečkou otisků prstů. Baterie má kapacitu 5 820 mAh (vyšší kapacita opět díky použitému křemíku), a dobijete ji 80 watty přes kabel nebo 66 watty bezdrátově. I tento telefon splňuje až odolnost IP69, a za zmínku u něj stojí i 200Mpx teleobjektiv.



200Mpx teleobjektiv a odolnost IP69 – to jsou hlavní lákadla Honoru Magic7 Pro

OnePlus 13 je na tom podobně jako konkurence – Snapdragon 8 Elite, odolnost IP69, jasný OLED displej (až 4 500 nitů) se zabudovanou ultrazvukovou čtečkou nebo 6 000mAh křemíko-uhlíková baterie. Nabijí se 100 watty přes kabel nebo 50 watty bezdrátově. Telefon dostal i největší vibrační motorek, který se u telefonů kdy objevil. A jeho nejvyšší paměťová varianta má kombinaci 24 GB RAM a 1 TB úložiště. Připomínáme, že operační paměť je fyzická, nikoliv v kombinaci skutečné a virtuální RAM, jak bývalo dříve zvykem.



OnePlus 13 se pyšní třeba nejsilnějším vibračním motorkem v mobilu nebo 24GB operační pamětí. Odolnost IP69 a velká baterie jsou samozřejmostí

TOP5 nových Android novinek zastřešuje Xiaomi 15 nebo Vivo X200, které rozhodně mají ambice k tomu, aby se dostaly i do Evropy, potažmo do Česka. Ale v jaké podobě, kdy a za jakou cenu, to je v této chvíli velkou neznámou.