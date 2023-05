V ČR si už vyzkoušíte službu Google Play Games for PC. Grafiku můžeme pochválit, ještě to ale není bez chyb

Google v noci na dnešek v Evropě konečně spustil betaverzi služby Google Play Games for PC, která je přímou odpovědí na Android subsystém ve Windows 11. Na desktopu (si tak zahrajete Android hry, a to přes aplikaci, která pochází přímo od Googlu. Pokud si tuto aplikace chcete vyzkoušet, první kroky by měly směřovat na tyto stránky, odkud si stáhnete instalátor, který všechny potřebné soubory stáhne online a nainstaluje na váš počítač.

Po spuštění je třeba se přes nově otevřené okno prohlížeče přihlásit ke svému Google účtu, který používáte i na Androidu. To, abyste mohli využít cross play s uloženými pozicemi na cloudu. Následuje potvrzení profilu, uživatelských podmínek a pravidel pro ochranu soukromí. Poté se vám zobrazí prostředí, které vzdáleně připomíná mobilní verzi Google Play. Jen s tím rozdílem, že v aplikaci máte něco přes stovku podporovaných her, které můžete rychle spustit či nainstalovat z domovské obrazovky, knihovny aplikací nebo z celého katalogu. Hry jsou mimochodem řazeny do kategorií, fulltextové vyhledávání bohužel chybí.



Takto vypadá základní obrazovka aplikace Google Play Games for PC

U detailu každé hry se dočtete, jak velké množství dat bude třeba stáhnout, jenže spousta z nich si ještě další data stahuje „sama v sobě“, a tuto porci dat nikde předem nevidíte. Průběh stahování eviduje samostatná nabídka, ke které se dostanete z ikonky poblíž levému spodnímu rohu. U všech her, které jsou se službou kompatibilní, došlo k dodatečným optimalizacím grafiky a ovládání, a také k adaptaci pro větší displeje počítačů.

Defaultní ovladače můžete přemapovat

Hry se tak rovnou spouští ve fullscreenu s povedeným zvukovým doprovodem. Hry ovládáte myší, popř. klávesnicí. Co jednotlivé klávesy dělají, najdete v nabídce Ctrl+Tab. Jednotlivé herní akce zde můžete i přemapovat. Pokud tato nabídka k dispozici není, hry ovládáte pouze myší.



U her, které se ovládají prostřednictvím klávesnice, si můžete změnit mapování tlačítek

Třeba u Asphalt 9 je vidět u grafiky velký posun kupředu, u dalších zkoušených her jsme i všimli určitých nedostatků. Nesmíte však zapomenout, že se stále bavíme o betaverzi, která rozhodně není bez chyb. Občas se stane, že hra najede jen jako černý obdélník a se zvukem, jenže obraz jaksi chybí. Jednou se hra odmítla stáhnout, po chvíli ale zase všechno fungovalo bez problémů.

Ostatně, i sám Google se vás po hraní bude často ptát na zpětnou vazbu. Do budoucna by měl americký gigant v aplikaci Play Games for PC vyladit všechny nedostatky a také postupně přidávat další a další herní tituly.

Google do Česka přivedl službu Play Games for PC: