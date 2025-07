V Evropě nemáme v iOS 26 čekat všechny nové funkce. Právníci Applu je zablokují, pokud by za ně hrozila pokuta

Apple na workshopu v Bruselu s vývojáři a zástupci EU potvrdil, že některé novinky systému iOS 26 nebudou hned dostupné uživatelům iPhonů v Evropě, ale až s výrazným zpožděním. Apple se opět odkazuje na pravidla DMA, kvůli nimž je nucen některé funkce přidat do evropských iPhonů později než v jiných regionech světa.



Jedna s funkcí iOS 26, která v Evropě ze startu nebude dostupná, jsou Navštívená místa. Apple však zvažuje, že ze startu budou kvůli DMA nedostupné i další funkce

Jednou z těchto funkcí jsou Navštívená místa v Apple Maps, která ze startu nebudou dostupná. Podle viceprezidenta právního oddělení Applu už došlo k rozhodnutí o odložení vydání některých dalších produktů a funkcí. U některých zase Apple analyzuje, zda mohou či nemohou být v EU dostupné, respektive připravuje řešení, jak je do evropských iPhonů dostat co nejdříve.

Apple kvůli DMA opozdí některé funkce

Mezi řádky lze číst snahu Applu vyhnout se v současné podobě nabízených služeb pokutám, přičemž případné opravy a změny jsou až ve druhé řadě. Proto mohou evropští uživatelé iPhonů očekávat, že ani tentokrát nedostanou u systému iOS 26 všechny nové funkce mezi prvními. Na druhou stranu si však říkáme, že pravidla DMA jsou už delší dobu jasně daná. Nechce se nám věřit, že by Apple neměl dostatečné zdroje na to, aby upravil aplikaci Mapy o sběr dat o poloze uživatelů tak, aby splňovala podmínky EU. Například Google podobnou službu nabízí už řadu let a nikdy s ní neměl žádný problém.

Apple na workshopu opakovaně uvedl, že změny, které musí provést, aby splňoval pravidla, „vytváří skutečná rizika pro soukromí, bezpečnost a ochranu našich uživatelů.“ Apple s pravidly DMA otevřeně nesouhlasí a dodává, že snižují kvalitu jeho služeb a že kvůli nim jsou aktualizace zařízení v EU daleko komplikovanější. Zástupce EU, který byl na workshopu přítomen, potvrdil, že EU a Apple mají odlišný názor na rozsah pravidel DMA a na potenciální bezpečnostní rizika. A my můžeme opět dodat jen to, že nikdo z dalších mobilních výrobců si na pravidla DMA nijak (hlasitě) nestěžuje.

Do budoucna se tak máme připravit na to, že nové funkce od Applu budou do Evropy přicházet pomalejším tempem než dříve. Jenže už teď je spousta funkcí služeb od Applu opožděná, což s pravidly DMA nemělo žádnou souvislost, ale dá se za ně šikovně „schovat“. Pro Apple je problém hlavně v tom, aby služby uváděl v jiných jazycích než v angličtině, natož pak v regionech s přísnějšími pravidly.

V EU, popřípadě v Česku, nejsou dostupné třeba tyto služby: