V Evropě se prodalo nejmíň telefonů za posledních 10 let. Některé značky to ale trápit nemusí

Evropský trh není pro výrobce mobilů slepicí, která by snášela zlatá vejce. Tedy aspoň co do objemu prodejů určitě ne. V letošním prvním kvartálu se v evropských zemích prodalo celkem 49 milionů chytrých telefonů, což je vůbec nejméně za posledních deset let. Uvedla to analytická společnost Counterpoint Research.

Meziročně se jedná o 12% pokles. Na vině je vícero faktorů navazujících tradičně na pandemii covidu-19, následné výpadky v dodavatelských řetězcích, „okořeněné“ současnou geopolitickou situací související s válkou na Ukrajině. Analytici stran Evropy nehýří optimismem ani do budoucna. Kvůli rostoucí inflaci v celém regionu a omezení zbytných výdajů se prodeje smartphonů v Evropě nijak závratně zvedat nemají.



Top 5 výrobců smartphonů podle tržního podílu distribuce na evropském trhu | Zdroj: Counterpoint Research

Jsou zde ale značky, které dokázaly z turbulentního vývoje na evropském trhu vytěžit, nebo si minimálně zásadně nepohoršily. Přitom to byly Samsung a Apple, které se po obsazení Ukrajiny ruskou armádou samy stáhly z ruského trhu a vlastně se tak připravily o část tržeb. Přesto si v regionu udržely přední místa a významný tržní podíl 35 %, respektive 25 %.

Jedinou značkou z první pětky, která „probořila“ všeobecný pokles svým růstem, bylo i v Česku úspěšné Realme. Na evropském trhu meziročně vyrostlo o dvě třetiny a bere si 4 % z tržního koláče. Naopak jako by se na úkor právě Realme přestalo dařit dříve podobně úspěšnému Xiaomi, které 5 procentních bodů ztratilo. Zhruba na svém se drží Oppo, které udrželo čtvrtou pozici v rámci první pětky.