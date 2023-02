V Google Play se dočtete, jak telefon nakládá s vašimi daty. U spousty aplikací tomu však nelze věřit

Google již od loňského července u aplikací a her na Obchodu Play zobrazuje tabulku „Zabezpečení údajů“, ve které se dozvíte, jaká data aplikace sbírá, jak s nimi dále nakládá, a jakým způsobem můžete požádat o smazání těchto dat. Aplikační obchod se tak navenek tváří maximálně transparentně, jenže společnost Mozilla, která stojí za světoznámým prohlížečem Firefox, zjistila, že i ty nejstahovanější aplikace a hry na Google Play v této tabulce uvádí zavádějící či dokonce lživé údaje. Informace v sekci „Zabezpečení údajů“ se totiž dramaticky rozchází s uživatelskými podmínkami jednotlivých aplikací.

Mozilla vybrala nejpopulárnějších dvacet bezplatných a placených aplikací a her, a porovnala u nich, zda to, co vývojáři tvrdí o zabezpečení údajů, platí i ve skutečnosti. Ze 40 testovaných aplikací a her mělo minimálně mírně nedostatky hned 32 z nich! Šest položek z testu vyšlo „s čistým štítem“, naopak šestnáct aplikací uživatele ve velké míře uvádělo v omyl.



Podle Google Play TikTok absolutně nesdílí žádná data s třetími stranami. Jenže při používání aplikace schvaluje její podmínky, kde je sdílení dat samozřejmě potvrzeno...

Nejhůře dopadla aplikace TikTik, která v řadě států nemá zrovna na růžích ustláno. Mozilla vývojáře usvědčila z jasné lži, protože na jednu stranu uvádějí, že aplikace nesdílí žádná data s třetími stranami, jenže v podmínkách soukromí aplikace, které musíte před používáním TokToku odsouhlasit, se explicitně uvádí spousta uživatelských dat, která jsou sdílena s třetími stranami a různými partnery. A z testu nevyšel s čistým štítem ani Google, který paradoxně sám stojí za zavedením informační tabulky o zabezpečení údajů. Problémy byly zjištěny u aplikací Gmail či Google Mapy.

Problémem je chybějící kontrola

Mozilla připouští, že největším problém je laxní přístup Googlu. Ten totiž nechává vyplnění detailů o bezpečnosti dat na vývojářích, a za uvedení nepravých informací nehrozí žádné postihy. Google sice v pravidlech uvádí, že tyto informace kontroluje a ověřuje. Jenže, když se tak neděje ani u mobilních gigantů typu TikTok, Facebook, Minecraft, WhatsApp nebo Instagram, těžko věřit v kontroly aplikací, které si stáhl řádově menší počet uživatelů.

Google sice umožňuje při vytváření této tabulky výběr z několika variant, uvedené formulace však nejsou vyčerpávající, takže si je každý může vyložit po svém. A informace o bezpečnosti uživatelských dat na Android tak prakticky postrádají jakoukoliv informační hodnotu. V konečném důsledku pak mohou uživatelům spíše ublížit. Lidé si myslí, že aplikace o nich žádná data nesbírá, to je ale často v ostrém kontrastu s realitou.

Do té doby, než Google zareaguje na zpětnou vazbu a upraví podmínky pro informace o nakládání s uživatelskými daty, tabulce uváděné u všech položek na Google Play rozhodně nevěřte.

