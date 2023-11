V Google Play se u vybraných aplikací ukáže nezávislá bezpečnostní kontrola. Začíná se s mobilními VPN

Google zvyšuje bezpečnost uživatelů Androidu. V obchodě Google Play budou moci aplikace obsahovat referenci na nezávislé testování, což pomůže uživatelům při výběru bezpečných aplikací s ohledem na svá osobní data. Testy s označením MASA (Mobile App Security Assessment) oznámila vloni aliance ADA (App Defense Aliance), a to v podobě nového globálního bezpečnostního standardu. Autorita třetí strany ověří, že je daná aplikace bezpečná, a tato informace bude vidět přímo v listingu na Google Play. Na stávajících uživatelských recenzích se přitom nic nemění.



Stačí v Google Play vyhledat „VPN“, a dozvíte se detaily o nezávislé bezpečnostní kontrole. Na Androidu testy MASA už prošelo osm VPN aplikací

Aplikace vůči MASA nebudou testovány automaticky, ale o testování si budou moci zažádat sami vývojáři. Stačí jen vyplnit potřebný formulář. Za úspěšné otestování dostanou odznak, který bude dokladem dodržení základních bezpečnostních standardů a také toho, že vývojář upřednostňuje bezpečnost a soukromí uživatelů, které přispívá k jejich bezpečnosti. Google však dodává, že to neznamená, že by v aplikaci nebyly žádné zranitelnosti. To totiž není účelem tohoto testování.

V Google Play se tyto nezávisle testované aplikace začnou objevovat postupným tempem, a jako první se startuje s mobilními VPN. Třeba proto, že přes tyto aplikace prochází celá spousta citlivých osobních dat, a je důležité, jak se s nimi nakládá. Pokud si v Google Play dáte vyhledat „VPN“, pod reklamami na aplikace se objeví nová sekce „Nezávislá bezpečnostní kontrola“, která vede na web zmiňované App Defense Alliance. V ní najdete všechny úspěšně otestované aplikace (aktuálně typu VPN) včetně detailů testů a potvrzujících formulářů. Ikonu nezávislé bezpečnostní kontroly dále najdete i v sekci Zabezpečení údajů u všech úspěšně otestovaných aplikací.



Na webu App Defense Aliance dohledáte detaily ke

V oblasti moblilních VPN pro Android zatím nezávislou certifikaci získalo osm aplikací, např. Google One, ExpressVPN či Nord VPN. Dá se předpokládat, že Google časem rozšíří dostupnost nezávislého testování na další typy aplikací, u nichž ve velké míře záleží na soukromí a bezpečnosti jejich uživatelů.

Zdroj: Google Blog