V Google Play už se nevymluvíte na nechtěný nákup. App Store má podobnou ochranu i pro bezplatné aplikace

Google nedávno zavedl do Google Play opatření namířené proti neoprávněným nákupům. Konkrétně jde o ověření prostřednictvím biometrie. V nastavení obchodu si dokonce můžete nastavit frekvenci ověřování těchto nákupů, a to při každém nákupu, každých 30 minut nebo nikdy. Právě při posledních dvou nastaveních existovala možnost, že byste nákupy vlastně nijak neověřovali. Proto si Google připravil další záchranný prvek, který případné neoprávněné nákupy omezí.



Stará a nová podoba potvrzování nákupů a předplatného přes platební službu Google Play

Součástí nejnovější verze obchodu Play (45.8.21-31) je nová obrazovka pro potvrzení nákupu či předplatného, která už neobsahuje jen samostatné tlačítko, ale posuvník, kterým musíte pro potvrzení přejet prstem zleva doprava. Google si od toho slibuje větší transparentnost při potvrzování transakcí, které využívají platební systém Play Store billing.

Na druhou stranu však očekáváme, že Google už nebude tak svolný ke stornování plateb za předplatná, která jste „učinili nedopatřením“ nebo je za vás provedl někdo jiný. Dříve bylo možné se na tuto možnost odvolat při žádosti o vrácení platby, a dá se předpokládat, že nově už tato možnost nebude pro Google vůbec relevantní.



Toto jsou stávající bariéry pro ověření nákupů na Google Play. Aktivní biometrie se však dá vypnout, a v tomto případě budete nákupy muset potvrdit pomocí posuvníku. A to proto, abyste se nemohli později při žádosti o vrácení platby vymlouvat na nákup z nedopatření

Posuvník je vlastně úplně stejný jako nedávno zavedené ochrany proti přijímání a odesílání explicitních fotografií. I u nich se Google posuvníkem jistí, abyste případné tlačítko pro zobrazení fotografie nestiskli náhodou. Když musíte přesně potáhnout jezdcem do strany, je to pro Google zcela jasný signál k tomu, že víte, co děláte. Slider pro potvrzování nákupů na Google Play se u telefonů objevuje postupným tempem, takže ještě může chvíli trvat, než dorazí i do vašeho telefonu.



Uživatelé iPhonů podobné ověřování znají i při stahování bezplatných aplikací. Je nutné dvojitý stisk tlačítka a ověření přes Face ID, jinak musíte zadat heslo k Apple účtu

Zdá se vám potvrzování nákupů a předplatných v Androidu hodně složité? Tak to jste nezažili App Store. V něm musíte i stažení bezplatné aplikace potvrdit dvojitým stiskem bočního tlačítka a následně naskenovat obličej přes Face ID. A pokud není obličej rozpoznán, musíte použít heslo ke svému Apple účtu. Pokud jej neznáte, do iPhonu nenainstalujete ani bezplatnou aplikaci.