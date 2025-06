V iOS 26 se zaměřte na ikonu aplikace Mail. Ukrývá skutečnou poštovní adresu

Když na podzim do vašeho iPhonu dorazí aktualizace na iOS 26, věnujte pozornost ikoně aplikace Mail. Zatímco v iOS 18 zobrazovala generickou obálku, v iOS 26 obsahuje obálka skrytou adresu. Po pořízení screenshotu na ní můžete přečíst text „Apple Park, California 95014", což je adresa centrály Applu v USA. Apple tak pokračuje v tradici přidávání drobných, ale zajímavých odkazů na skutečný svět do svého softwaru.



Stará a nová podpora ikony Mail v systému iOS 18 a iOS 26

Není to poprvé, co Apple vložil „easter egg“ do ikony e-mailové aplikace. V dřívějších verzích macOS se na obálce nacházela adresa „1 Infinite Loop“, což byla adresa předchozí centrály Applu. V některých případech bylo na ikoně aplikace Mail napsáno „Hello from Cupertino, CA“. To jen potvrzuje, že Apple skutečně dbá na detaily, i když nemusí být na první pohled viditelné.

V diskusním vlákně na Redditu tato změna našla své zastánce i odpůrce. Uživatelé oceňují sblížení designu ikon iOS a macOS, přičemž ikony macOS mnozí považují za vizuálně povedenější. Jiní však kritizují skleněný design iOS 26 a jsou názoru, že Apple měl místo nečitelného textu na obálce raději zaměřit pozornost na funkční vlastnosti systému nebo na nějaké praktické změny. M