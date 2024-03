V iPhonech by mohla být umělá inteligence od Googlu. Apple domlouvá licenci na jazykový model Gemini

Podle agentury Blooomberg a vždy dobře obeznámeného informátora Marka Gurmana, chce Apple do systému iOS dostat umělou inteligenci od Googlu. Obě firmy jsou v současné době ve fázi aktivního vyjednávání podmínek, které by Applu umožnily licencování generativní umělé inteligence Gemini, a to už v chystané podzimní verzi operačního systému iOS 18. Google však není jedinou firmou, se kterou Apple vyjednává. Vyloučena tedy není ani sázka na konkurenční ChatGPT.



Apple podle agentury Blooomberg vyjednává s Googlem o licencování jazykového modelu Gemini. Měl by umělou inteligenci v iPhonech (se systémem iOS 18) obohatit o cloudové AI funkce

Už dříve na veřejnost prosákly informace o tom, že Apple interně testuje vlastní umělou inteligenci „Apple GPT“. Jenže vycvičit tento jazykový model stojí neskutečné finanční prostředky. Apple to údajně stojí až několik milionů dolarů denně (!), a tak je dotaz na ostatní giganty s možným využitím již hotového řešení logickým vyústěním této situace. Apple a Google zatím intenzivně vyjednávají podmínky „brandingu“ či případné detaily samotné implementace.

Apple však určitě nevyhodí všechnu svou dosavadní práci na umělé inteligenci do koše. Dá se předpokládat, že k některým svým AI funkcím přidá i ty od Googlu, ostatně přesně tak funguje např. mobilní Galaxy AI od Samsungu. Apple cílí primárně na AI funkce, které pracují přímo na zařízení, a nikoliv na cloudu. A zatím nelze hledat nic jiného, než důraz na bezpečnost a soukromí uživatelských dat. Samotné cloudové AI služby by pak mohly možnosti „on–device“ umělé inteligence značně rozšířit, např. o generování obrázků a textů. I přesto počítáme s tím, že cloudovou AI bude v iOS možné, podobně jako u Samsungů, ručně deaktivovat.

Proč má Gemini i druhý smysl

Pokud by se obě firmy dohodly, zřejmě by podstatně ulehčily stávající napětí vzhledem k regulačnímu dohledu Evropské komise. Google totiž již několik let platí Applu miliardy dolarů ročně za to, že v prohlížeči Safari v systémech iOS a iPadOS zůstává jeho vyhledávač jako defaultní. Licencování Gemini AI by vztah obou firem výrazně narovnalo. Ještě však není nic černé bílém, protože podle Bloombergu Apple už dříve vyjednával i s organizací OpenAI, která stojí za konkurenčním ChatGPT.

První zmínky o chystané umělé inteligenci pro iPhony čekáme již na červnové vývojářské konferenci WWDC. Zcela jistě se nebude jednat o žádné přelomové oznámení, ale spíše jen o nepatrné náznaky. Apple umělou inteligenci v iOS představí se všemi fanfárami až při tradiční zářijové Keynote, na které oznámí i smartphony řady iPhone 16. V zákulisí se šušká, že po hardwarové stránce nemáme čekat žádné přelomové změny. Umělá inteligence by tedy měla být hlavním tahákem nové řady iPhonů.

Zdroj: Bloomberg