V iPhonech zlobí budíky. Jsou nastavené, ale když přijde čas, tak nezazvoní. Problém zatím nemá řešení

iPhony po aktualizaci na iOS 17 a novější verze zlobí budíky. Pokud se i vy budíte o půl hodiny později, aniž byste slyšeli jakýkoliv z pěti nastavených budíků, nejste v tom sami. Na Redditu dotaz jednoho z uživatelů, jemuž přestaly zvonit budíky u iPhonu 15, doslova spustil lavinu. Do vlákna přidávají další čtenáři potvrzení stejného problému a kolektivně zkoušejí, která nastavení systému by mohla budíky opět zprovoznit. Chyba se objevuje od iPhonu XR a iPhonu 11 až po nejnovější modely, a zdá se, že společným jmenovatelem je nainstalovaný systém iOS 17.x.



Problémy s buzením iPhonů v kostce. Ze sedmi budíku se ozval jen ten v 6:45, ostatní byly potichu. Všechny budíky jsou jednorázové, že jenže čtyři z nich se automaticky nastavily i na další den (Zdroj: Reddit)

iPhony mají s tak základní funkcí jako jsou budíky občasné problémy dlouhodobě (zřejmě od jeho redisignu v iOS 14), aktuální průšvih je však zřejmě daleko většího charakteru. Spousta uživatelů iPhonů je závislá na buzení telefonem, jenže poslední době se často stává, že prostě nezazvoní. A nebo se budík aktivuje, ale pouze se rozsvítí displej, a z reproduktoru iPhonu nezazní jediný zvuk. Jednorázové budíky se následně opětovně nastaví na další den, i když by měly být správně, minimálně do další ruční aktivace, vypnuté.

Jen dočasná řešení, a jen pro někoho

Uživatelé na Redditu nabízí spoustu dočasných řešení, které by mohly problémy teorieticky vyřešit. Někteří doporučují deaktivaci funkce Detekce pozornosti, která by se mohla mylně domnívat, že se při spánku na iPhone díváte, a kvůli tomu sníží hlasitost výstrah. Tuto funkci najdete v nabídce Nastavení – Face ID a kód. Jiní zase doporučují deaktivaci Klidového režimu, který taktéž najdete v nastavení. Jiní zase doporučí kontrolu hlasitosti budíku, která může být úplně snížená bočními regulátory hlasitosti, popř. návrat zvuků budíku na defaultní zvuk. U někoho to zabírá, u jiných uživatelů se však na nefunkčnosti budíků nic nemění.

Pokud se i vy potýkáte s problematickým budíkem u iPhonu, je jediným stoprocentním řešením stažení nové aplikace pro buzení z App Storu. Tedy, pokud se nechcete vrátit v čase, a nechcete si kupovat klasický analogový budík, který se postavíte na noční stolek k posteli...

Zlobí vám u iPhonů buzení? Pouze po updatu na iOS 17, a až v těchto dnech, nebo pravidelně, a to už i u starších verzí systému? Podělte se o váš komentář v diskusi pod článkem.