V iPhonu ještě před instalací aplikace víte, co v ní kolik stojí. V Androidu máte jasno až po prvním spuštění

Za bezplatné aplikace se v Androidu často „platí“ soukromím nebo zobrazováním reklam. Když však na Google Play hledáte kvalitnější aplikace, často se to neobejde bez nákupů v aplikacích nebo předplatného. Dopředu však nevíte, kolik vás to všechno bude stát. Přitom by neměl být problém zobrazit ceny u aplikace ještě předtím, než si ji stáhnete – namísto toho, abyste metodou pokus-omyl zjišťovali, kolik všechno vlastně stojí.
Jak v Androidu ještě před stažením zjistit, kolik stojí útraty v aplikaci? Musíte stisknout šipku u dvouřádkového popisu „O této aplikaci“ a odrolovat hodně dolů. Cenově rozpětí pár korun až pár tisíc vám ale vůbec nic neřekne
Google v Androidu informace o částkách, které můžete v aplikaci utratit, dlouhodobě odbývá. Když si najdete v Google Play aplikaci, vyskočí vám nejdříve screenshoty, pár řádků o aplikaci, detaily zabezpečení a uživatelské recenze. Abyste zjistili, kolik to bude stát vaši peněženku, musíte se prokliknout malou šipkou v sekci „O této aplikaci“ a odrolovat dolů. Ne však příliš daleko, protože na konci seznamu najdete kompatibilitu s vašimi dalšími zařízeními. Klíčovou informaci, kterou hledáte, najdete pod položkou „Nákupy v aplikacích“ zhruba ve třech čtvrtinách stránky. Tak důležitá informace je utopená hodně hluboko.
Zaplatíte korunu až desítky tisíc
To všechno musíte absolvovat proto, abyste například u YouTube Music zjistili, že nákupy v aplikaci stojí od 1,30 Kč až po 23 700 Kč. Nevím, jak vy, ale já u YouTube Music, které si platím společně s předplatným YouTube Premium, nevidím žádné položky, které bych mohl v aplikaci zakoupit – a už vůbec ne ty, které by stály korunu nebo přes 23 tisíc. U cenových rozsahů se dá předpokládat, že nejvyšší částka je možná za roční předplatné, ale kolik stojí měsíční? A co si vlastně koupíte za nejnižší uvedenou částku? Podobný zmatek panuje i u dalších bezplatných aplikací. Jsou zdarma, aby vás nalákaly, ale až později zjistíte, že se vám jejich využívání z finančního hlediska třeba nevyplatí.
YouTube Music si ceny za nákupy v aplikaci vymýšlí, stejné je to i u aplikace Todoist (nic za 20 Kč v aplikaci není) a MTG Arena má zase přepálenou maximální částku za platby. V App Storu je poloviční
Přitom by stačilo málo – rozpis cen za jednotlivé položky by mohl být rozepsaný v seznamu, nebo by stačilo rozpětí kliknout a ceny by se otevřely v novém okně. Při fakturaci přes Google je to ostatně něco, co americký gigant u svých aplikací dávno ví, ale zřejmě to nechce uživatelům zobrazit. Pokud vám tedy jde o zjištění ceny, musíte se obrátit na vyhledávač, navštívit webové stránky vývojářů a nebo vám nezbývá nic jiného, než si aplikaci stáhnout a ověřit si ceny na vlastní oči – ale už se všemi triky aplikace, která vám hned podstrčí stránku, kde se přihlásíte k předplatnému (samozřejmě s určitým obdobím zdarma).
Apple to umí daleko lépe
Zatímco Google by u Android aplikací cenu nejraději schoval a vůbec se o ní nezmiňoval, Apple je ve všem daleko transparentnější. Každá aplikace na App Storu má u sebe přehledně uvedené, co které položky stojí. A nemusíme se bavit jen o předplatném na měsíc nebo na rok, ale i o nákupu různých herních měn a dalších doplňků. Stačí odrolovat dolů k informačnímu boxu a rozkliknout položku „Nákupy v aplikaci“. Pod dalšími informacemi najdete vysvětlení toho, jak to s nákupy vlastně funguje a jaké jsou v aplikacích druhy obsahu k zakoupení.
App Store je v tomto více transparentní. Ještě před stažením aplikace a hry přesně víte, co kolik stojí. Navíc si přečtete i přehlednou nápovědu o nákupech a typech možného obsahu
Cena je dnes při nákupu běžného zboží naprosto zásadní. Přístup Googlu k cenám je takový, jako bychom si do košíku v supermarketu dali (volně dostupné) zboží a až u pokladny zjistili, kolik vlastně stojí. Apple je v tomto transparentní, a vlastně se ani nedivíme, že má App Store roční výnosy oproti Google Play stabilně dvojnásobné. Zatímco App Store hodně připomíná tradiční obchod, Google Play má po letech stále tak trochu nádech tržnice.