V kapse nosíme počítač v kompaktní podobě. Proč ale mobil nikdy plně nenahradí notebook?

Odvážné vize z předchozích let deklarovaly, že už velmi brzy smartphone zastane taktéž úlohu počítače. Výpočetní výkon je pro kancelářskou činnost dostatečný, špičkové smartphony dnes mají vícejádrové čipsety vyrobené 4 či 5nm technologií, rychlá interní úložiště UFS 3.1 či velké kapacity operačních pamětí. Často tak máte v mobilu s Androidem větší RAM, než ve vašem notebooku s Windows. Tak proč tedy smartphony ještě nenahradily počítače?

První pokusy o spojení mobilu a počítače se datují jedenáct let zpátky. Stařičká Motorola Atrix totiž měla mezi dostupným příslušenstvím tzv. lapdock. Jednalo se o něco na způsob notebookového šasi s displejem, přičemž výkon zajišťoval samotný telefon, který jste umístili do výklopného docku na zadní straně. V průběhu let zkoušel v obdobných vodách prorazit i Asus. Jeho zařízení Padphone bylo možné umístit do dockovací stanice na zádech tabletu, výkon opět zajišťoval telefon, jenže tentokrát jsme měli k dispozici daleko větší displej. A díky Padphone Station Dock se z tabletu rázem stal počítač.

S nostalgií vzpomínáme i na poslední generaci mobilních Windows 10, která díky funkce Continuum smartphonový systém skutečně „předělala“ na desktop. Stačilo ke krabičce připojit telefon a další periferie, a počítač byl na světě. Jenže, kde je dnes mobilním Windows konec...

Vše odstartoval Samsung DeX

Jednalo se o první nesmělé pokusy, které se snažily sjednotit svět počítačů a smartphonů v jeden celek. V roce 2017 přišel se svým desktopovým řešením Samsung, jednalo se o mód DeX, který byl rok od roku postupně vylepšován. Nejdříve byla na trh spolu s řadou Galaxy S8 uvedena dokovací stanice DeX Station, jakýsi „puk“, do něhož bylo třeba zapojit jen myš, klávesnici a přes HDMI připojit monitor. O rok později si mohl telefon „lehnout“ do podložky, a jeho displej jste mohli využít jako nouzových touchpad.

V následujících letech se na trhu objevil DeX kabel, který zjednodušil přímé propojení telefonu s televizí, které jste mohli dokonce u podporovaných televizí provést bezdrátově. A ostatně, nejen s televizí, ale také s počítačem. DeX se totiž objevil i v podobě počítačové aplikace. Samostatnou větví pak je režim DeX, který si na tabletech můžete pustit přímo, a to bez potřeby jakéhokoliv dalšího displeje.

Svůj „desktopový“ režim má dnes celá řada výrobců, mimo Samsungu např. Huawei, Xiaomi či Motorola. Jihokorejský výrobce však měl v posledních letech našlápnuto k tomu, aby mobilní „desktopový“ mód přenesl přes základní bariéru. Proč mít v desktopovém režimu stále Android, když existují alternativy?

Svěží vítr přinesla funkce Linux on DeX. V DeXu jste si totiž mohli pustit konečně o něco dospělejší systém, a to téměř plnohodnotný Linux Ubuntu. Ke kompletní podobě systému mu něco chybělo, ale to by se dalo vyřešit aktualizacemi aplikace Linux on DeX. Ta však skončila v betaverzi, a Samsung ji bez udání důvodu ukončil. Jako náhrada měl sloužit vzdálený přístup k virtuálnímu Windows, ale potřebujete předplatné, a ruku na srdce, touto cestou dnes půjde málokdo.

Když máte notebook, nepotřebujete DeX

Pokud už totiž máte počítač či notebook, desktopový režim ze své podstaty nepotřebujete. A když notebook nemáte, a chcete, aby byl smartphone výpočetním centrem, zřejmě se budete dívat po notebooku „bez vnitřností“. Jednou z alternativ je pořízení zařízení Nexdock 360. Jedná se o notebookové šasi s klávesnicí, touchpadem, dotykovým 13,3" Full HD displejem, 44Wh baterií, sluchátkovým jackem a slotem pro microSD. Vše ostatní je v režii telefonu.



Jak nahradit notebook? Třeba smartphonem a příslušenstvím Nexdock 360

Smartphone připojujete k notebookovému šasi přes kabel, jenže tento „vykuchaný“ notebook v Evropě stojí 369 EUR, tj. přes 9 tisíc korun. Není tedy už rovnou lepší pořídit si samostatný notebook za více peněz, a místo toho ušetřit na telefonu? Konkrétně režim DeX podporují jen ty nejvybavenější (a také nejdražší) Samsungy, u levnějších modelů s tímto režimem nepochodíte.

Je to však jen cena nebo jen neochota a určitá konzervativnost uživatelů, kteří nedají dopustit na zažitý Windows. Je to zřejmě souhra obojího, kancelářská práce v DeXu a jemu podobných řešeních je dostupnou alternativou, pokud však chcete udělat „něco navíc“, popř. používáte specifický software, často se jedná o aplikace určené pro Windows, které nemají mobilní alternativy. A mít desktopový režim abyste platili za virtualizaci Windows, to trochu připomíná nošení dříví do lesa...

Dá se existovat jen s DeXem bez notebooku?

Ano, dá, ale musíte překonat celou řadu překážek. Android stále není brán jako plnohodnotný pracovní systém, ale spíše platforma pro konzumaci multimédií. Ať už máte DeX na tabletu nebo v Nexdocku, vždy je to o kompromisu. Pro spoustu záležitostí totiž skutečně potřebujete plnohodnotný Windows, Nexdock má zase velmi nízký jas displeje, takže na něm venku prakticky nic neuvidíte. Nápad vzít si telefon na služební cestu a připojit se s ním k hotelové televizi vypadá sice skvěle, jenže, televize nemusí podporovat Miracast a nebo vám rovnou neumožní přepnout zdroj.

Nexdock před třemi lety prorazil na Kickstarteru:

Nehledě na možné bugy a drobné detaily, a to se nebavíme jen o DeXu, ale o dalších „desktopových“ platformách. Jejich výrobci totiž souběžně na trhu nabízejí i vlastní počítače a notebooky, a tak je v jejich vlastním zájmu, aby desktopový režim nebyl zase až tak „dokonalý“. Vzpomeňme např. na problematický layout QWERTZ, s nímž měl opět konkrétně DeX dlouhodobý problém. A to byla, na první pohled, vcelku triviální záležitost.

Top smartphony by měly mít jako „počítače“ dostatečný výpočetní výkon na běžnou pracovní náplň, všem řešením však k dokonalosti něco chybí. Na jedné straně uživatelům nehrají do karet omezené možnosti či bugy, na straně druhé může spoustu uživatelů odradit vyšší pořizovací cena. A investovat do docku a notebookového šasi pro zobrazování, když už máte notebook, je akce naprosto zbytečná.

Co by desktopovému režimu pomohlo?

Desktopovému režimu by pomohlo sjednocení všech dostupných platforem pod jednu střechu. Místo EMUI Projection, Samsung DeXu, Motorola Ready For, Xiaomi Desktop Mode a dalších by existoval jeden desktopový systém pod hlavičkou Googlu. Řešení by bylo na Androidu univerzální, nebylo by omezeno jen na pár nejvýkonnějších modelů, a mohlo by být i průběžně aktualizováno a upravováno dle zpětné vazby uživatelů. V současné době si však každý výrobce „hrabe na svém písečku“.

Je však otázkou, zda by do toho Google šel, protože sám prodává i Chromebooky, a tak by si americký gigant sám sobě určitě nechtěl konkurovat desktopovým režimem. Na druhou stranu i Google ví, že používání Androidu na velkém displeji nemá v současné podobě tolik výhod, a proto chystá Android 12L, který má mnohem lépe pracovat s větším displejovým prostorem. I tentokrát se však tato verze systému dostane pouze na vybraná zařízení, univerzální řešení bude na Androidu stále chybět.

Dokážete si představit, že byste místo notebooku pro práci či zábavu používali telefon jakékoliv značky s desktopovým režimem. Nebo jste dokonce zašli tak daleko, že máte jen smartphone a počítač už nepotřebujete? Nebo je to na druhou stranu spíše funkce jen „na oko“, ale ve finále není desktop v mobilu vlastně k ničemu? Podělte se o vaše názory v diskusi pod článkem.