V Koreji otestovali zrušený LG Rollable. Mobil s výsuvným displejem měl potenciál, ale asi by nenadchl

Mobilní divize LG ukončila svou činnost těsně před uvedením telefonu s rolovacím displejem. Tomu se přezdívalo LG Rollable, a konec mobilních snah jej zastihl prakticky v dokončené podobě. Funkční demo jsme mohli vidět už na veletrhu CES 2022, a bylo jasné, že za pár měsíců může jít telefon na trh. To se však nestalo, a vyrobené kusy skončily v kapsách zaměstnanců firmy LG. Jeden z nich však telefon zapůjčil jihokorejskému YouTuberovi, a na světě je exkluzivní recenze telefonu, který nikdy nebyl a nebude veřejně k mání.

Jihokorejský YouTuber 뻘짓연구소 na svém kanále do detailů rozebral rolovací telefon od LG. I když je komentář v korejštině, určitě se vyplatí zapnout automatické titulky a jejich překlad do češtiny, nebo alespoň do angličtiny. A jaké jsou dojmy z používání telefonu?



Největším nedostatkem rolovačky od LG byla boční část displeje, která při vysunutí neměla tak výraznou oporu jako hlavní displejová část

Ukázalo se, že zařízení bylo dost těžké, ale vzhledem ke konkurenci, která se na trhu nabízí, to nebyl až tak velký rozdíl. Samotný rolovací displej se navíc neroloval dovnitř telefonu ale směrem na záda. A pokud jste telefon otočili, právě zadní displejová část vám mohla zobrazit užitečné widgety, popř. jste tímto způsobem mohli fotit selfíčka. Až po vysunutí displeje se odhalil slot pro nanoSIM karty, které je v zavřeném stavu blokován právě displejem.

Nedostatky „nulté“ generace

Z praktického hlediska se tak v recenzi vyzdvihoval přínos většího displeje v menším těle telefonu. Jenže se ukázaly i praktické nedostatky „nulté“ generace rolovačky. Zatímco hlavní část displeje byla rovná, část, která se roluje, má proti světle viditelné „vlny“, které lze cítit i na omak. Bokům displeje navíc chybí adekvátní opora, a tak se flexibilní panel až nepříjemně promačkává.

LG se však povedla softwarová část. K vytažení poloviny displeje se používá dvojice prstů, přičemž kompletní vyrolování je otázkou zhruba čtyř vteřin. Z 6,8" širokoúhlého displeje se tak stane 7,4" POLED panel s poměrem stran 3:2. Už v průběhu vysouvání se však uživatelské rozhraní, či prohlížená webová stránky, dynamicky upravuje vzhledem k většímu displejovému prostoru. A vypadá to skutečně efektně i při opačném postupu. Možná i díky tapetám, např. mořská vlna se při vysunutí dynamicky promění ve vrcholek hory.



Mezi další nedostatky můžeme zařadit „vlny“ na flexibilním displeji, které jsou cítit i dotykem prstu

Motorek pro vysouvání displeje je dost silný, takže na rovném stole pohne i trojicí knížek na sobě. Pokud mu však vaše ruce poskytnou odpor, přestane se vysouvat a telefon zobrazí varovnou hlášku. Už vloni, kdy se měl telefon dostat na trh, se však jednalo o špičkové vybavené zařízení se Snapdragonem 888, 12GB RAM a 256GB interní pamětí. Telefon měl na zádech dva foťáky (64 + 12 Mpx) a čtečku otisků prstů, USB-C pro nabíjení 4 500mAh baterie byl umístěn ve spodní části rámu. Jenže, tohoto telefonu se na pultech obchodů nikdo nedočká.

Nezbývá než doufat, že některý ze současných výrobců se snahami LG inspiruje, a představí své vlastní zařízení, které vychytá ty největší mouchy výše zmíněné „nulté generace“.

Dojmy z používání LG Rollable (zapněte si automatické titulky):