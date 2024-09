V krabičce s iPhonem 16 už nejsou samolepky. Apple končí s tradicí, která trvala 47 let

Když si pořídíte nový iPhone 16 nebo iPhone 16 Pro, všimnete si, že v krabici toho opět najdete méně než vloni. Tentokrát budou chybět samolepky s logem Apple, které americký gigant k iPhonům přibaloval od nepaměti.

U iPadů tato tradice skončila v květnu, brýle Apple Vision Pro se v únoru dodávaly na trh rovnou bez nálepek, a teď podobný osud potkal i iPhony. A stejně, jako tomu bylo při odstranění nabíječky ze základní krabice, mají i chybějící nálepky ekologický podtext.



Ikonické samolepky s logem Applu už v základní krabici iPhonů 16 nenajdete...

Apple se chce do roku 2030 stát uhlíkově neutrální, a tak postupně odbourává veškeré zbytečné použití plastů ve svých základních krabičkách. Hotovo by měl mít příští rok. Nálepky s logem nakousnutého jablka jsou u iPhonů další z obětí této strategie. Apple se vyjádřil, že už tyto nálepky nebude k iPhonům přibalovat, a dostupné nebudou ani u jeho partnerů. Jedinou možností, jak je získat, je na žádost při pořízení iPhonů 16 v Apple Storech.

Samotné nálepky u mnoho uživatelů iPhonů vzbuzovaly nostalgické myšlenky. Apple jej začal k produktům přibalovat už v roce 1977, kdy se jednalo o vtipnou promo akci. Ta se udržela v běhu úctyhodných 47 let, a do dnešních dob má každý dlouholetý uživatel Apple produktů zřejmě už hodně slušnou zásobu nálepek. Těmi se v dávné historii třeba přelepovaly loga notebooků s Windows, aby budily dojem, že používáte Macbook. Co na tom, že měly tloušťku více než čtyři centimetry...

Spousta uživatelů se navíc při vybalení nálepek z krabice jen pousmála, vrátila je zpět a nikdy je nenalepila. A nebo se jen stala sběrateli stále stejných nálepek. Není tedy divu, že z krabiček iPhonů mizí...

Via 9to5mac