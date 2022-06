V pondělí začíná WWDC 2022. Co Apple chystá a překvapí nás zcela novým systémem?

V pondělí to zase po roce celé vypukne. Výroční vývojářská konference Applu WWDC 2022. Událost důležitá nejen pro samotné vývojáře, ale i zákazníky a fanoušky Applu, kteří se dozví, na jaké novinky se mohou těšit hlavně v oblasti softwaru a služeb amerického technologického giganta. Těšit se podle všeho můžeme na nové systémy: mobilní iOS 16, tabletový iPadOS 16 a počítačový macOS 13. A to ještě nemusí být všechno.

WWDC je především o softwaru, od čehož také nese své jméno. Jedná se o konferenci určenou hlavně vývojářům, aby ti dostali náhled na nové operační systémy, které budou produkty společnosti nově používat, a mohli jejich novinky implementovat do svých řešení. Neznamená to však, že bychom se zde historicky nesetkávali i s novým hardwarem. I když v takové podobě, jaké to předvedl na začátku května Google, to určitě nebude.

Koncept WWDC je velice úspěšný a za léta svého pořádání si vybudoval značné renomé. Pro obyčejného uživatele Apple produktů je sice úvodní keynote o něco méně stravitelná než ostatní, protože je primárně soustředěna kolem softwarových novinek, paradoxně je ale oproti nim přínosnější. Apple totiž uvolňuje aktualizace svých systémů zcela zdarma, a tak i staré iPhony a Macy umí naučit novým kouskům. Musíte jen překonat to nudné povídání kolem (Swift, Metal a další vývojářské platformy) a zaměřit se na to pro vás podstatné (nové funkce).

Nové verze systémů nepřekvapí

Co tedy od letošní zahajovací keynote čekat? Určitě opět zhruba dvouhodinovou stopáž. Otázkou je, zda Apple zvolí opravdu živý ze sálu, anebo trochu sterilní, ale o to preciznější předtočenou show, kde každý střih a záběr následuje s chirurgickou přesností. Ať tak či tak, po úvodním slovu jistě pojede vše jako na drátkách a pro diváka, který se ponoří do novinek okolo operačních systémů, bude už v tu chvíli forma přenosu vlastně vedlejší.

Systém iOS 16 má přepracovat oznamovací centrum, zamykací obrazovku, posunout potenciál režimu soustředění. Novinky v iPadOS 16 se mají nést zejména ve víru změn multitaskingu, který by měl konečně odemknout plný potenciál tabletů Applu, které sice mají čipy z počítačů Mac, ale jsou jasně limitovány svým mobilním operačním systémem.

MacOS 13 pak zase posune využití Apple Silicon čipů v počítačích Applu na další úroveň. Očekává se, že mnoho funkcí pak už bude exkluzivních jen pro čipy ARM a majitelé strojů s Intelem ostrouhají. WatchOS 6 pro hodinky Apple Watch a tvOS 16 pro smart box Applu Apple TV budou spíše jen do počtu, i když vylepšovat by se zde mohlo zejména s ohledem na domácnost.

HomeOS a RealityOS

Už loni se objevily zvěsti o tom, že by si Apple měl chystat platformu homeOS. Ta by mohla nahradit nejen tvOS v Apple TV, ale více by korespondovala i s chytrými reproduktory HomePod. Navíc se spekulovalo, jestli Apple nepředstaví své vlastní produkty chytré domácnosti, na kterých by právě tento systém běžel (kamery, zvonky, senzory atd.). Od té doby je však ticho po pěšině.

Zato se nám objevil nový systém, který by mohl nést jméno RealityOS. Jak vyšťourali v The Verge, mělo by se jednat o operační systém, který budou využívat zařízení Applu pro VR nebo AR, tedy typicky headsety a chytré brýle. Název má už ochranou známku vztaženou k „nositelnému počítači“ a popsanou klíčovými slovy: hardware, software, periferie a videohry.

Po představení prvního iPhonu v roce 2007 patřilo WWDC právě představování nových generací iPhonů, než Apple přešel na zářijový termín s generací iPhonu 4S. Ještě v roce 2017 zde společnost ukazovala nové MacBooky Pro a Air, tato konference patřila i prvnímu a zároveň poslednímu iMacu Pro, a to taktéž v roce 2017. Toho roku zde debutoval jako poslední kus hardwaru, který Apple v rámci své vývojářské konference představil, také chytrý reproduktor HomePod. Po čtyři následující roky nepřišlo nic, což by se ale nyní mohlo změnit.

One more thing...

Největší naděje se vkládají do nové generace MacBooku Air, který by měl obsahovat čip M2. Pokud by na nový čip Apple Silicon skutečně přišlo, bylo by samozřejmě nasnadě, aby Apple také ukázal stroj, do kterého jej osadí. I když se k němu analytici kloní nejčastěji, vzhledem k pořád přetrvávajícímu nedostatku čipů nemá Apple moc kam chvátat, a MacBook Air si tak může na svou premiéru počkat až do října/listopadu, stejně jako 13" MacBook Pro.

Právě pokud by se ale Apple dostal na RealityOS, dávalo by smysl, aby nám ukázal i náhled nejen toho, co takový systém bude umět, ale právě toho, na jakém zařízení poběží. Ostatně podobnou strategii razí i Google – namlsat, ale příliš neprozradit. Většina produktů, které na Google I/O 2022 totiž ukázal, půjde na trh až na podzim, jiné dokonce až příští rok či nemají bližší termín uvedení.

Jak Apple loni představoval iPhone 13 Pro:

Apple toto také historicky umí. Udělal tak s Apple Watch, které už musel světu ukázat kvůli tlaku akcionářů, i když finální produkt přišel až po roce, nejinak tomu bylo s HomePodem. O zařízení pracujícím s VR nebo AR se přitom v souvislosti s Applem hovoří už několik let, a proč jej neukázat zrovna nyní, když se slovo „Metaverse“ skloňuje čím dál častěji?

Právě na WWDC by pro to byl ostatně i ideální prostor. Apple by rovnou dal vývojářům patřičné nástroje k tomu, aby mohli pro jeho headset nebo brýle vytvářet patřičný obsah, a až by finální produkt třeba po roce konečně vydal, mohl by ihned těžit z jeho příkladného začlenění do svého ekosystému. Živý přenos z události bude dostupný přímo prostřednictvím webové stránky apple.com.

Článek vyšel také na webu E15.cz