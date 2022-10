V Praze se otevře nový prémiový obchod Apple. První zákazníci nakoupí iPhony se slevou 3000 Kč

V Praze se 14. října otevře nový prémiový obchod s produkty Applu. Půjde o první vlajkovou prodejnu typu Apple Premium Partner, jenž navazuje na dosavadní koncept Apple Premium Reseller. Provozovatelem bude společnost iSTYLE. Prodejnu najdete v pražském obchodním centru Westfield Chodov (v přízemí mezi prodejnami Ecco a Grand Optical).

Nový typ prodejny se svým konceptem inspiruje zkušenostmi z Apple Storů a má přinést vylepšenou úroveň zákaznického servisu i zážitku z nákupu. Při slavnostním otevření budou moci zákazníci využít mimořádné slevy ve výši až několik tisíc korun a různé produkty značky Apple a příslušenství.

Sleva na MacBook a iPhone

Apple Premium Partner prodejna, která je svým konceptem první svého druhu ve střední a východní Evropě, nabídne na ploše více než 250 m² rozsáhlý showroom s produkty Apple k vyzkoušení, profesionálně vyškolený personál pro koncové spotřebitele i firmy, i expresní autorizovaný servis Apple produktů. Přímo na prodejně budou probíhat i pravidelná školení a otevřené workshopy pro veřejnost.

„To, že se nám jako prvním v regionu CEE podařilo získat status Apple Premium Partner a přinášíme tak do České republiky Apple Flagship prodejnu, je pro nás velkým úspěchem a významným krokem vpřed. Jako iSTYLE jsme před 14 lety stáli u samotného vstupu značky Apple na český trh. Proto jsem hrdý, že jsme to opět my, kdo pozvedne zážitek z nákupu Apple zařízení na úplně novou úroveň,“ popisuje Vít Goluch, General Manager společnosti iSTYLE.

Slavnostní otevření Apple Premium Partner prodejny v OC Chodov proběhne 14. října v 9 hodin ráno. V rámci otevření prodejny budou moci zákazníci využít mimořádné slevy, které nabídnou například MacBook Air s čipem M1 za 22 990 Kč (sleva 7 000 Kč), MacBook Air s čipem M2 za 29 990 (sleva 7 000 Kč), iPhone 13 128 GB za 19 990 Kč (sleva 3 000 Kč) nebo značkové příslušenství s 10% slevou.