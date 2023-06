V šuplících po celém světě leží 5 miliard starých mobilů. Recyklací by se z nich dalo získat až 100 tun zlata

Asociace GSMA, která stojí třeba za pořádáním mobilního veletrhu MWC v Barceloně, uvedla znepokojivou věc. V šuplících nebo krabicích se po celém světě válí více než pět miliard telefonů, které by mohly být recyklovány nebo repasovány a znovu použity v rámci tzv. „cirkulární“ ekonomiky. Pokud byste telefony dali do řady jeden za druhým, obkroužili byste Zemi až 17×! Jen v Česku se podle T-Mobilu povaluje ladem 12 milionů telefonů, a to jsme hodně malá země...

V šuplících se tak na celém světě ukrývá nevídané bohatství, konkrétně 50 tisíc dun mědi, 500 tun stříbra a 100 tun zlata. A pokud by se zpětně zpracoval i v telefonech použitý kobalt, mohly by vzniknout baterie pro deset milionů elektrovozidel. Podle GSMA jsou tyto telefony v domácnostech úplně zbytečné, protože recyklované materiály z nich mohou pomoci při výrobě nových telefonů. Navíc je třeba počítat i s rizikem starých baterií, které se v těchto telefonech mohou často nafukovat a způsobit možné bezpečnostní riziko...



Na celém světě se v šuplících válí na pět miliard nepoužívaných telefonů. Jejich recyklací by došlo k zisku obrovského množství materiálů, které by se mohly znovu použít u budoucích smartphonů (Zdroj: GSMA)

GSMA se tak spojila se dvanácti globálními operátory, kteří si stanovili nové ekologické cíle. Do roku 2030 má být objem vysbíraných telefonů operátory minimálně na dvaceti procentech objemu nově prodaných telefonů. Všechny sesbírané telefony by měly být od roku 2030 opravovány, znovu nabídnuty k prodeji v rámci bazarového prodeje popř. odeslány organizacím, které se postarají o jejich kontrolovanou recyklaci. Je totiž dost překvapivé, že v současné době u takto získaných zařízení chybí jakákoliv záruka, že budou telefony skutečně zrecyklovány.

Dva zásadní problémy

GSMA ale dodává, že musí překonat dva základní problémy. Lidé se nechtějí vzdávat starých telefonů proto, že je mají jako záložní telefony. Na druhou stranu, pokud je těchto telefonů v šuplíku pět, hovoří to spíše o něčem jiném... třeba o důležitých datech, např. o fotografiích, o které uživatele nechtějí přijít. Na druhou stranu však neví jak, nebo nemají možnost, přenést fotky do počítače nebo do svého stávajícího telefonu. Operátoři také musí přesvědčit ty, kteří by mohli dát telefony k recklaci, že nedojde k úniku ani zveřejnění dat, která se v telefonu ještě nacházejí. A to je důležité třeba tehdy, když telefon už nejde zapnout, ale s novou baterií by třeba bez problémů naběhl.

Mezi operátory, kteří se s GSMA dohodli na výše uvedených cílech, patří: BT Group, Globe Telecom, GO Malta, Iliad, KDDI, NOS, Orange, Proximus, Safaricom, Singtel, Tele2 a Telefonica. Celkově jsou tak pokryty velké trhy jako je Čína, Indie, Indonésie, USA a částečně i Evropa. U vytyčených pravidel však chybí jakékoliv závazné potvrzení ze strany operátorů. Jinými slovy, pokud se cíl nepodaří naplnit, pro operátory z toho neplyne nic závažného. Otázkou tedy je, co pro ně bude hlavní hybnou silou, aby své uživatele přesvědčili o tom, že má recyklace telefonů smysl.

A kolik máte telefonů v šuplíku vy? Máte pro jejich schraňování nějaký důvod nebo nepoužívaných telefonů zbavujete hned (např. prodejem), jakmile to je jen možné?

Zdroj: GSMA