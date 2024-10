V Indonésii zakázali prodej iPhonu 16. I v rukou turistů je jeho používání nelegální

I v roce 2024 existují země, které si z mobilních gigantů nic nedělají, a odmítají vpustit jejich mobilní zařízení do prodeje. Konkrétně máme na mysli Indonésii, ve které se nemohou prodávat nedávno oznámené iPhony 16. Místní úřady používání těchto telefonů označily jako „nelegální“, a vyzývají občany, aby telefony nekupovali ze zahraničí, a aby případné používání těchto zařízení u ostatních okolo sebe nahlásili. Za vším přitom stojí nesplnění investičních slibů společnosti Apple.



V Indonésii se nemohou prodávat iPhony 16 a hodinky Apple Watch Series 10. Pokud je někdo doveze do země (např. obchody nebo turisté), bude se jednat o nelegální používání necertifikovaných telefonů...

Apple se zavázal, že v Indonésii investuje zhruba 109 milionů dolarů, a to kvůli posílení lokálního obsahu a infrastruktury. Zatím však investoval „jen“ 95 milionů dolarů, a tedy nesplnil to, co avizoval. Chybějících 14,75 milionů dolarů znamená, že nové produkty od Applu nedostaly v Indonésii certifikaci pro udělení IMEI (International Mobile Equipment Identity). Zákaz se přitom netýká jen řady iPhonů 16, ale třeba také hodinek Apple Watch Series 10.

V závislosti na pravidlech TKDN požaduje vláda v Indonésii po zahraničních společnostech tzv. 40% lokální obsah. Apple v rámci těchto pravidel přislíbil vznik výzkumných a vývojových laboratoří označovaných jako Apple Academies po celé Indonésii. Dokud však nebude mít hotovo, resp. investice se nedostanou na slibované hodnoty, Indonésie používání nových zařízení od Applu necertifikuje. Ministerstvo průmyslu uvedlo, že obnovení certifikace TKDN je aktuálně pod důsledným dohledem, a čeká se jen na to, až Apple splní své finanční závazky.

Dovezené iPhony 16 do Indonésie tak mají aktuálně statut „nelegální“, a platí to i o telefonech turistů, kteří do země zavítají. Zatím není jasné, jaké sankce budou mít ti, kteří tyto telefony na území Indonésie používají, a přijde se na ně, a není jasné ani to, jak zareaguje Apple. Urychlí investice nebo spíše všechny investice ukončí a „obětuje“ jeden mobilní trh?

Zdroj: India Times