V USA budou mít vlastní TikTok. V září se objeví samostatná aplikace, globální přestane fungovat v březnu

Americký prezident Donald Trump už třikrát prodloužil avizovaný zákaz TikToku v USA s tím, že zná kupce, kteří by si aplikaci odkoupili. Jako předzvěst změn vznikne samostatná aplikace TikToku pro americké uživatele, kterou následně získá nový majitel americké větve TikToku.



Čínský TikTok bude mít v USA svou vlastní aplikaci, kterou později prodá novým majitelům. Globální TikTok přestane v USA fungovat příští rok v březnu

„Americký TikTok“ se v USA objeví 5. září. Stávající aplikace bude fungovat až do března příštího roku, poté si tamní uživatelé budou muset stáhnout zcela samostatnou aplikaci. V tu chvíli bude mít USA „vlastní“ TikTok nezávislý na zbytku světa.

Samostatný TikTok pro USA

Na první pohled je trochu ironický závěr celé kampaně kolem TikToku, který je zakázaný, ale s odkladem, jenž se neustále prodlužuje. Ve finále tak bude mít globální platforma TikTok vlastní americkou aplikaci, což tak trochu připomíná čínské praktiky. Právě Čína je totiž často kritizována za to, že namísto globálních aplikací prosazuje své lokální alternativy.

Navíc se očekává, že nová aplikace bude ve skutečnosti stejná jako ta původní. Určitě zde budou nějaké změny na pozadí, které si vynutí současná americká administrativa, běžný uživatel si však bude muset stáhnout novou aplikaci, aniž by vlastně věděl proč. Na druhou stranu je zřejmé, že by se Čína kvůli americkému trhu nevzdala TikToku jako takového. Samostatná aplikace je tak důkazem, že se s TikTokem v USA výhledově skutečně něco stane, ve zbytku světa se však bude pokračovat ve stejných kolejích. A to se všemi varování a stávajícími omezeními používání TikToku.