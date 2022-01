V USA odkládají budování 5G v okolí letišť. Jaký má síť vliv na letadla?

V USA se řeší problémy s pokrýváním sítí 5G. Místní operátoři AT&T a Verizon zde byly vyzváni k odložení budování sítí. Důvodem jsou obavy z toho, že by síť 5G mohla v některých lokalitách rušit řídící systémy letadel. Není to přitom poprvé, co místní agentura FAA, která dohlíží nad leteckou dopravou v USA s touto žádostí na operátory přišla.

Proč v USA?

Otázkou, kterou člověk může namítnout je, proč se tento problém v USA řeší, když v Evropě a jinde po světě 5G sítě letové provozy neohrožují? A proč se týká operátorů AT&T a Verizon? Jedná se o kombinaci několika faktorů.

Na úvod je třeba říci, že existují různé 5G sítě. Základní dělení je na Sub5G (s frekvencemi pod 5 GHz) a mmWave (frekvence nad 24 GHz). Ty se ale každá dále rozlišují na další menší pásma. To, které se řeší v případě amerických letišť je tzv. pásmo C, tedy pásmo frekvencí kolem 4 GHz, nejčastěji 3,7-4,2 GHz. Ty byly v rámci standardizace rozděleny do pásem n77, n78 a n79.

Zatímco v Evropě a Asii se hojně využívá 5G pásmo s označením n78 a frekvenčním rozsahem 3,3 - 3,8 GHz, v případě USA se využívá pásma n77 s širším pásmem 3,3-4,2 GHz. A zde nastává kámen úrazu. Některá letadla totiž využívají výškometry a systémy operující právě v pásmu 3,7 - 3,98 GHz. Společnosti Boeing a AirBus tak upozornili na obavy z možného rušení těchto systémů.

Posledním střípkem do skládačky jsou právě operátoři Verizon a AT&T, kteří loni v únoru za desítky miliard dolarů vydražili 5G frekvence právě v pásmu n77 a chtějí s ním začít území ve velké pokrývat. Využívat jej přitom mohli začít od 5. prosince 2021. Proto právě před měsícem přišly první návrhy od FAA a zmíněných leteckých společností o měsíční odložení spuštění sítí, aby se vliv 5G sítí mohl prozkoumat.

Nyní žádost o odložení přišla znovu, jelikož původní spuštění bylo odloženo až do 5. ledna. Tentokrát se ale ředitelé obou operátorů proti žádosti ohradili a nechtějí ji vyhovět, jelikož je podle nich nezodpovoděné brzdit budování světově ověřených sítí. Nabídli však kompromis, že v příštích 6 měsících nebudou oba operátoři budovat 5G sítě na těchto frekvencích ve vyhrazeném území okolo letišť s odkazem na jiné země jako je Francie, která podobné zóny zavedla.

Do té doby se bude prošetřovat, zda opravdu 5G sítě na těchto frekvencích nějak ovlivňovat výškoměry letadel. Do té doby FAA zakázala pilotům využívat přistávací systémy běžně používané za špatného počasí, protože se obává, že by mohly 5G sítě v C pásmu ovlivnit jejich účinnost. Jak se situace vyvine a zda se nakonec ukáže, že jsou sítě bezpečné ukáže až další šetření.

Zdroj: Reuters, PCMag, MorningBrew