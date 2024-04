V zajetí nositelností. Někdo ví, kdy je lepší chytré hračky odložit, jiný se žení s nasazenými Apple Vision Pro

Nositelnosti jsou pro mnohé z nás nakolik běžnou záležitostí, že ani nepřemýšlíme nad tím, že bychom je někdy sundali ze zápěstí, rukou nebo z hlavy. Jenže se ukazuje, že jsou situace, kdy jsou nositelnosti na těle vnímány jako velmi nevhodné. Například spousta svatebčanů ve svém dni „D“ dobrovolně odkládá hodinky nebo chytré prsteny. Jenže pak jsou zde ještě technologičtí nadšenci, kteří za každou cenu musí vyčnívat...



Úplně normální svatební fotka? Ano, až na to, že jeden svatebčan je napůl ve virtuálním světě. A to nás přivádí na otázku – není někdy nutné opravdu odložit všechny nositelnosti, nebo to už ani nedokážeme?

A zatímco před dávnou dobou se na veřejnosti řešila absence soukromí u brýlí Google Glass, které mohly nahrávat nic netušící uživatele, dnes se stejné problémy přesouvají na brýle Apple Vision Pro. Jejich první testeři neudělali nic jiného, že se s nimi vydali do terénu – na náměstí, do metra, do přírody a do muzea, a to s cílem šokovat a zaujmout. Jenže z fotografie svatebčanů výše až mrazí. Ženich je na společné fotce ve virtuálním světě (a kdo ví, na co se zrovna dívá), nevěsta jen nevěřícně kouká. A podobných případů, kdy je „společensky vhodné“ odložit nositelnosti je (a bude) celá spousta.

Nosit chytré hodinky do společnosti s přísným dress kódem nikdo nezakazuje, ale počítá se s hlavně s tím, že hodinky nebudou rušit notifikacemi ani se rozsvěcovat. Neustálým koukáním na hodinky byste totiž rozptylovali nejen sebe, ale také osoby okolí, které by vám třeba koukaly přes rameno. Hodinek se však nemusíte vzdát úplně, mnohdy stačí vypnout notifikace, měření či chytré funkce a zvolit méně křiklavější řemínek. A když už jsme dříve nakousli svatby, představte si nevěstu v šatech s chytrými hodinkami, která si u oltáře čte notifikace...

U prstenů vítězí nenápadnost

Chytré prsteny vypadají ze všech nositelností nejméně nápadně, a okolí je mnohdy zamění za běžné prstýnky. Není však výjimkou, že si svatebčané rovnou vyměňují chytré prsteny, takže z tohoto úhlu pohledu je to nositelnost, která na prstech ruky nebudí až takové podzdvižení. Tedy mimo možného rozptylování notifikacemi ve chvílích, kdy to potřebujete nejméně.



Chytré prsteny jsou oproti klasickým prstenům stále hodně výrazné, jako celek však působí daleko nenápadněji než chytré brýle

Daleko větším problémem jsou chytré brýle. Tak nějak v nás zůstává pozůstatek z dob Google Glass, které jste však poznali na první pohled. Dnešní chytré brýle se snaží co možná nejvíce zapadnout mezi běžné dioptrické a sluneční brýle. Přesto mohou reálně fotit a natáčet videa osob, které o tom nemusí mít sebemenší tušení. Natáčení videí a focení smartphonem se bere jako běžná záležitost. Když však někdo vidí namířený telefon, může se před fotografem skrýt nebo se focení bránit jinou cestou. V případě brýlí je však často nahrávání utajené, a třeba na soukromých akcích přinejmenším hodně diskutabilní.

A jak je to u vás? Dokážete nositelnosti v určitých důležitých okamžicích odložit nebo je pro vás důležitější to, aby v denním záznamu aktivit nebyla žádná mezera a nedokážete je nechat doma na stole? Podělte se o váš komentář v diskusi pod článkem.