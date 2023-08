V zámoří ve velkém vylepšují iPhony. Větší paměť a obří baterie prodlouží život iPhonu 6s o pěkných pár let

Apple iPhone 6s pamatuje doby, kdy se v běžném prodeji nabízely telefony Xiaomi Mi 5 a Huawei Mate 8, které jsou z dnešního pohledu už velmi hodně zastaralé. Jeden ze skalních uživatelů iPhonu 6s si však slíbil, že bude svůj telefon používat až do konce svého života. A techničtí nadšenci mu jeho přání splnili. Původní iPhone 6s dostal postatně větší úložiště a také obří 7 200mAh baterii. Díky ní strčí ve výdrži na jedno nabití do kapsy i atkuálně nejvýše postavený iPhone 14 Pro Max.

Upgrade iPhonu začal demontáží zadního skleněného krytu a vymontováním základní desky. Byla následně upnutá do CNC stroje a paměťový modul byl rozbroušen napadrť. Technici odstranili zbytky paměti a její umístění vyčistili a vyleštili, takže mohli na stejné místo připájet nový paměťový čip. Jenže, ten už neměl kapacitu 64 ale rovných 256 GB. Ještě předtím ale museli vytvořit kopii původního disku, kterou následně nahráli do nového paměťového čipu.



Pomocí CNC ze základní desky iPhonu 6s „zmizel“ původní paměťový čip

Samotný čipset telefonu, Apple A9, už leccos pamatuje, má však stále dostatečný výkon i na mobilní hry. Pokud se uskromníte v kvalitě grafiky, dokáže telefon při hraní úradjně udržet stabilní framerate na 60 fps. Úložiště po sedmi letech používání, to je už ale nic jiného...

Přestavby na míru Zatím to ještě nevypadá jako trend, ale v USA se množí firmy, které se nebojí upravit starší iPhony na míru zákazníkům. Nejčastější nahrazovanou komponentou jsou baterie, resp. zvyšování jejich kapacity i za cenu většího šasi a vyšší hmotnosti.

V dalším kroku došlo na baterii, která byla po sedmi letech sice jen lehce opotřebovaná, jenže, čím větší akmulátor, tím lépe. Při pořízení iPhone 6s měla jeho baterie kapacitu 1 715 mAh, která už byla v době jeho uvedení na trh hodnocena jako „nedostatečná“. U konkrétního modelu byla maximální kapacita po sedmi letech na metě 1 642 mAh, zdraví baterie tedy bylo na překvapivě vysokých 95 procentech. I tak je to však na novodobý smartphone žalostně málo.

Nová baterie, chladiče i šasi

Technici tak do iPhonu dali úplně nový akumulátor, a to rovnou s kapacitou 7 200 mAh! Do těla iPhonu bylo nutné přidat i několik chladičů. Protože však byla baterie obrovská, bylo nutné displej a vnitřní komponenty s baterií vsadit do vlastnoručně vyrobeného rámu. Ten se se zbytkem těla telefonu spojil lepidlem, které by mělo zabránit vniknutí vody. A výsledná hmotnost telefonu? 243 gramů, což je zhruba stejně jako iPhone 14 Pro Max bez nasazeného krytu.

Kapacitu nově instalované baterie reportoval systém na 7 448 mAh, a ve výdrži na tom byl telefon o dost lépe, než dříve zmiňovaný iPhone 14 Pro Max. Na jedno nabití zvládne tento vylepšený iPhone 6s čtyři až pět dní, z nuly na sto jej dobijete za 3 až 4 hodiny. Vizuálně to sice není žádná velká podívaná, kryt má na některá tlačítka jen díru k původnímu šasi telefonu, jen boční regulátory jsou „promačkávací“, svou práci ale splní do puntíku. Pokud se telefonu nic fyzicky nestane, může vydržet ještě několik let bezproblémového používání.

Softwarová stránka věci

Na celé této operaci je pouze jediné negativum. iPhone 6s už totiž nedostává aktualizace systému iOS. I přesto, že se jedná o dosavadního rekordmana softwarové podpory Applu, telefon zakončil svou pouť světem na systému iOS 15. Apple však pro starší verzi iOS stále vydává alespoň softwarové aktualizace, a tak celá tato „operace“ nebyla zbytečná. Bohužel však nevíme, na kolik celá přestavba vyšla.

Dobové redakční první dojmy z iPhonu 6s Plus (2017):

Na druhou stranu, pokud mají přestavby a vylepšování telefonů smysl, je to právě u iPhonů, a to díky dlouholeté softwarové podpoře. Společně s pamětí a baterií se jedná o nejdůležitější vlastnosti telefonu. Starší čipsety mívají stále dostatečný výpočetní výkon, i přesto, že nejsou tolik energeticky efektivní jako novější procesory. iPhony si navíc drží cenu, a tak vylepšování neprobíhá u „bezcenných“ teleflonů. Tohle by u Androidů prostě možné nebylo.

Je update komponent cestou, jak vyskočit z koloběhu nekonečného upgradování iPhonů? A pak je tu i druhá strana mince. Jak bezpečný může být telefon, do kterého někdo vloží neoriginální a hodně naddimenzovanou baterii?

Zdroj: phonetalkzzz