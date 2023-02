V žilách mu proudí modrá krev. OnePlus 11 Concept má aktivní chlazení bez větráčku

OnePlus na veletrhu MWC ukázal zajímavý mobilní koncept, a my jsme byli přímo u toho. OnePlus 11 Concept vychází ze základního modelu OnePlus 11, ovšem navrch přidává netradiční pojetí zad a aktivní chlazení. Výrobce na prezentaci uvedl, že nechtěl u tohoto konceptu vsadit na vcelku běžně, alespoň u herních telefonů, používané ventilátory, které při chlazení nejsou tolik efektivní, a navíc kvůli větráčku musí často neúměrně narůst tloušťka telefonu. Koncept se tak chladí kapalinou, která jde vidět v jakýchsi „žílách“ na zadním krytu.

Částečně můžeme u telefonu vidět inspiraci u Nothing Phone (1), který různými způsoby využívá blikání zad. U OnePlus 11 Concept jsou záda polorpůhledná, aby vynikly modré „trubice“ určené pro kapalinové chlazení. OnePlus mu říká Active CryoFlux, a v průběhu hraní dokáže telefon ochladit v průměru o 2,1 stupně, což vám přidá 3 - 4 fps při hraní her. Při nabíjení se teplota telefonu zase snižuje o 1,6 °C. Pod zadním skleněným krytem je vložena vícevrstevná struktura, která slouží pro rozptyl tepla do okolí. Kapalinu pak do oběhu místo srdce dodávají piezoelektrické keramické mikropumpy.



V Barceloně jsme si mohli OnePlus 11 Concept i krátce vyzkoušet

Efektní modrý pruh je umístěn i okolo vystouplého fotomodulu, který má oproti základnímu OnePlus 11 přepracovaný design. Celek je popisován jako „Glass unibody“, takže přední krycí sklo displeje díky výraznému zakřivení téměř plynule přechází ve skleněná záda. Boční hrana má ve své podstatě šičku jen 5,04 milimetru. Mimo designu je na tom však koncept výbavově stejně jako základní OnePlus 11.

OnePlus 11 128GB katalog rozměry a hmotnost: 163 × 74 × 8,5 mm, 205 g

displej: 6,7", kapacitní Fluid AMOLED, 1 440 × 3 216, 526 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE (2000|316 Mb/s), 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 8 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (8× Cortex-X3, 3 GHz, 4nm)

operační systém: Google Android 13

fotoaparát: 50MPx, video (7 680 × 4 320), autofocus, blesk 80 %

vybavenost cena: ještě se neprodává

Celek vypadá hodně efektně, ale radost kazí fakt, že se bavíme jen o konceptu. Není tedy jasné, zda OnePlus někdy podobné vlastnosti nabídne i u běžně dostupných smartphonů.