Vadí vám vystouplý modul kamery? Oppo chystá vysouvací fotoaparát, jaký jsme ještě neviděli

Vystouplé moduly fotoaparátu jsou dnes u mobilů prakticky standard – lepší optika zkrátka potřebuje větší prostor, než je běžná tloušťka telefonu. Pak ale není příliš praktické, když se telefon při položení na stůl nehezky houpá. Tento nešvar se v novém konceptu pokouší odstranit Oppo.

Čínská společnost představila koncept výsuvného modulu fotoaparátu, který se ale tentokrát nevysouvá z telefonu horizontálně, jako dříve některé periskopické selfie kamerky, ale vertikálně. V případě potřeby tak fotoaparát vyjede nebo zajede do těla telefonu tak, aby nevyčníval. Výhodou je, že pokud přístroj upustíte, kamerka by měla před dopadnutím sama zajet dovnitř, aby se nepoškodila.

Oppo zatím nijak nezmiňuje, co s kamerkou zamýšlí, ale zveřejněné video na Twitteru nám však poodhalilo některé její parametry. Překvapivě jde o větší senzor o velikosti 1/1,56". Fotoaparát má také ohnisko 50 mm a světelnost f/2.4. Zajímavé je, že by ale celý výsuvný modul měl být i voděodolný, což by při nasazení v telefonech nepřinášelo žádné kompromisy v odolnosti.

Video nám zatím moc informací nedává, ovšem zároveň slouží jako pozvánka na akci Inno Day, kterou Oppo pořádá již 14. prosince. Zde se již dříve spekulovalo představení nového vlajkového modelu. Je tedy možné, že třeba s vysouvací kamerkou nezůstane dlouhou jen u konceptu, ale dočkáme se nasazení i ve finálním produktu.

Takto vypadá vysouvací kamerka Oppo: