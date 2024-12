Vánoční nabídka O2. Dvojnásobek dní s datováním naplno, tarif na zkoušku měsíc zadarmo a adventní kalendář

Jako poslední z velké trojky operátorů představilo svoji vánoční nabídku O2. Hlavní výhoda spočívá ve zdvojnásobení počtu dní, kdy stávající zákazníci ve svých tarifech mohou využívat „Data naplno“, to znamená nejen surfování plnou rychlostí, kterou umožňuje mobilní síť, ale také bez započítání do měsíčního datového objemu. (Druhá část výhody tedy nemá význam pro majitele tarifů s neomezenými daty.)

Princip je jednoduchý. V tabulce výše najdete svůj mobilní tarif a stávající počet dní Data naplno vynásobíte dvěma. Maximálně tak můžete mít u vyšších tarifů až 10 dní neomezeného plného datování. Svůj den Dat naplno si pokaždé zvolíte v aplikaci Moje O2. V momentu aktivace se zastaví na 24 hodin čerpání dat z řádného FUP limitu (u tarifů s omezenými daty). Bonusové dny Dat naplno, které se v aplikaci zobrazují se symbolem dárku, lze využít v období od 1. prosince 2024 do 7. ledna 2025.

Tarif na zkoušku

Nové zákazníky se O2 snaží nalákat bezplatným vyzkoušením tarifu Neo+ Bronzový. Ten nabízí neomezené volání a SMS do všech sítí, a také 12 GB dat za standardní paušál 749 Kč měsíčně. Operátor nabízí tarif na jeden měsíc na zkoušku zdarma, tedy za 0 Kč. Akce na Neo+ Bronzový platí do 22. prosince 2024, a to pouze pro nově sjednané služby.

Testovací období skončí po měsíci od aktivace, ale nejpozději 8. ledna 2025. Podmínkou je následné vyplnění dotazníku spokojenosti se službou. Zákazník si před koncem testovacího období sám určí, zda si tarif ponechá nebo ne. Přijde mu také SMS s připomínkou blížícího se konce tohoto období. Zrušení lze provést zdarma a bez výpovědní lhůty kdykoli během testovacího období v aplikaci Moje O2. V případě pokračování využívání tarifu po uběhnutí zkušební doby operátor zákazníkovi automaticky aktivuje standardní podmínky tarifu Neo+ Bronzový.

Adventní kalendář na celý měsíc

Pro zákazníky předplacených karet jsou v období od 2. do 29. prosince 2024 připraveny až čtyři týdenní výhody v aplikaci Moje O2. Postupně si mohou aktivovat den Dat naplno s neomezeným datováním na 24 hodin, neomezené volání na 24 hodin zdarma nebo získat 50 Kč kreditu navíc při prvním dobití kreditu v příslušném týdnu v aplikaci Moje O2.

Také O2 letošní vánoční nabídku obohatí o oblíbený adventní kalendář. Najdete ji opět v aplikaci Moje O2, konkrétně v sekci O2 Radosti. Každý den až do 31. prosince 2024 se v něm ukrývá drobný dárek. V adventním kalendáři si navíc mohou zákazníci také zasoutěžit. Pravidla jsou jednoduchá – stačí 10 po sobě jdoucích dnů otevřít příslušné okénko adventního kalendáře. Za 10 návštěv v řadě v obdobích 1.–10. prosince, 11.–20. prosince nebo 21.–30. prosince budou zákazníci zařazeni do slosování o hodnotné ceny, jako je například chytrý telefon nebo televizor.