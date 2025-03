Ve Švédsku vytvořili oblečení, které generuje elektřinu z tělesného tepla. Měla by stačit k napájení nositelných senzorů

Vědci ze švédských univerzit v Chalmers a Linköping našli klíčový dílek skládačky, který může proměnit obyčejné oblečení v nositelný zdroj elektrické energie. Vyvinuli nový typ vodivého vlákna, které by v budoucnu mělo umožnit oblečení generovat elektřinu z tepla lidského těla. To by mohlo znamenat revoluci v oblasti nositelné elektroniky a zdravotnických zařízení.

Termoelektrické textilie fungují na relativně jednoduchém principu: když je jedna strana materiálu teplejší než druhá, vzniká elektrické napětí – jde o tzv. Peltierův–Seebeckův jev. Zjednodušeně řečeno to znamená, že rozdíl mezi teplotou vašeho těla a okolím může generovat elektřinu.

Aby tento systém fungoval, jsou potřeba dva druhy vodičů – p-typ (kladný) a n-typ (záporný). P-typových materiálů už věda zná dost, ale n-typové byly až dosud problémové – nestabilní, toxické nebo mechanicky nevhodné pro textilní zpracování.

Klíčem je polymer

Klíčem je polymer nazvaný poly(benzodifurandion), zkráceně PBFDO. Vědci tímto materiálem potáhli běžnou hedvábnou přízi, čímž vytvořili vodivé vlákno s mimořádnými schopnostmi. Na rozdíl od starších polymerů si PBFDO udržuje své vlastnosti po více než rok bez nutnosti aplikace ochranného povlaku.

Nové vlákno vyniká nejen svou stabilitou na vzduchu, ale i mechanickou odolností. Může se natáhnout až o 14 % své délky, aniž by se přetrhlo, lze ho ohýbat, a dokonce odolá i praní v pračce. To jsou vlastnosti, které jsou pro použití v běžném oblečení naprosto nezbytné. Navíc zůstává ohebné i při extrémně nízkých teplotách.

Pro ověření funkčnosti vědci vytvořili dva ukázkové prototypy. První při teplotním rozdílu 30 °C generoval napětí kolem 6 mV. Druhý prototyp dosáhl při teplotním rozdílu 70 °C napětí 17 mV a maximálního výkonu 0,67 μW. To sice nestačí na nabíjení telefonu, ale bohatě to postačuje pro napájení drobných senzorů – třeba těch, které sledují tep nebo tělesnou teplotu.

A teď to ještě umět vyrábět

Potenciál této technologie je obrovský, zejména v oblasti zdravotnictví a nositelné elektroniky. Mohla by umožnit výrobu senzorů sledujících životní funkce, které by nevyžadovaly výměnu baterií ani nabíjení. To by mohlo vést k vývoji nové generace chytrého oblečení, které by nejen monitorovalo naše zdraví, ale také by se samo napájelo z našeho tělesného tepla.

Výhodou je, že se výroba materiálu obejde bez vzácných kovů nebo toxických látek, které se často v elektronice používají. PBFDO je čistě organický a z hlediska životního prostředí mnohem šetrnější než dosavadní polymery. Do budoucna se počítá s vylepšením výkonu – například snížením elektrického odporu spojů.

Přestože je tento výzkum významným krokem vpřed, stále existují výzvy, které bude nutné překonat před komerčním využitím. Mimo jiné bude nutné dále zlepšit výkon a stabilitu materiálu. Současný výrobní proces je také časově náročný a nevhodný pro průmyslovou výrobu.