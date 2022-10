Ve vlaku si půjde i zavolat. ČD instalovaly opakovač mobilního signálu do soupravy Railjet

Ani na hlavních železničních koridorech nejde ve vlaku uspokojivě telefonovat nebo surfovat po internetu. Mobilní operátoři tvrdí, že tratě mají pokryté dostatečně a že hlavní vinu na nedostatečném signálu uvnitř vlaku má konstrukce železničních vagónů, která je tlumí. Dopravci namítají, že útlum se liší podle typu vagonu a někde k němu dochází jen minimálně.

Pravda je někde uprostřed – operátoři jinak řídce obydlené oblasti okolo tratí pokryli jen do nejnutnějšího minima stanového ČTÚ a když je na volném venkovním prostranství už tak průměrný signál, vagón ve stokilometrové rychlosti ho do interiéru (tzv. salónu) utlumí úplně. Řešením je instalace opakovačů mobilního signálu do osobních vlaků.

Půlroční testování

To je proces finančně náročný, proto jej podpoří stát, resp. ministerstvo průmyslu a obchodu, v rámci Národního plánu obnovy. Z něj budou moci čerpat železniční dopravci dotace v celkové výši 300 milionů korun. Jako první se do projektu přihlásily České dráhy, které opakovač za pomoci dceřiné firmy ČD-Telematika nainstalovaly do rychlíkové soupravy Railjet. Ta obsluhuje na českém území trať Ex3 mezi Prahou, Brnem a Břeclaví (dále pokračuje do Vídně a Grazu).



Instalace opakovače mobilního signálu do soupravy Railjet | Zdroj: ČD

Zkušební pilotní provoz v Railjetu potrvá půl roku, potom se rozhodne případně o instalaci do dalších souprav. Náklady na instalaci opakovačů na jednu soupravu dosahují 2,5 milionu korun, jedna jednotka pokryje maximálně čtyři sousední spřažené vagony. ČD mají celkem 7 sedmivozových souprav Railjet, tu s opakovači poznají cestující podle vylepených plakátů.



Umístění opakovače mobilního signálu v soupravě Railjet a grafika informující, že v soupravě probíhá testovací provoz opakovače (pro názornost je odstraněno zakrytování nainstalované technologie) | Zdroj: ČD

Celý proces vyžaduje důkladné testování a vyhodnocování, opakovače do vagonů totiž nejde „sekat jako Baťa cvičky“. Pro každý typ vozidla/soupravy musí být na míru optimalizované technické parametry, aby nedocházelo k nežádoucím interferencím s vnějším okolím. Instalace vyžaduje i samostatné typové schválení Drážním úřadem pro každý typ železničního vozidla.

Technické řešení

Vlakový opakovač je technické zařízení schopné přenášet signál mobilních operátorů do vlaku, respektive jednotlivých vagónů, a výstupní výkon signálu případně zesílit. Míra zesílení se dynamicky nastavuje podle aktuálního pokrytí a výstupní výkon se alokuje všem operátorům bez rozdílu. Použitá technologie podporuje široké pásmo frekvencí využívaných mobilními operátory na území ČR i v zahraničí, a to včetně 5G.

Celé řešení sestává z externí širokopásmové antény (700 až 5 000 MHz), samotného opakovače, který v rámci testu bude pracovat ve frekvenčních pásmech 800, 900, 1800, 2100 a 2600 MHz, útlumového filtru GSM-R pro zajištění bezproblémového provozu zabezpečovacího systému na železnici (GSM-R/ETCS) a interní infrastruktury na palubě vlaku zajišťující distribuci signálu.

V případě testované soupravy Railjet je využita technologie tzv. vyzařovacích kabelů, které jsou rozvedeny do interiéru (salonů) vozů. Na každém místě ve vlaku by tak měl být signál stejně silný, nikdo nesedí „dál od antény“. Samotné řešení ale umožňuje i využití interních antén. Taková konfigurace je vhodnější především pro vlaky, které na rozdíl od Railjetu (nebo Pendolina) nejezdí v ucelených soupravách, nebo jejichž vnitřní vybavení či použitý materiál neumožňuje distribuci signálu pomocí vyzařovacího kabelu.