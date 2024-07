Sedm věcí, které časem mohou zmizet ze smartphonů. Některé by nám hodně chyběly

Smartphony zažívají prakticky neustálý vývoj, byť to hlavní se delší dobu nemění. Jak budou smartphony vypadat po stránce designu a výbavy v roce 2030, to samozřejmě nevíme. Dá se však očekávat postupné odstraňování některých komponent, které prakticky už začalo. Nemáme tím na mysli revoluční technologické funkce, které si bohužel odehrály jen epizodní roli (Např. LiDAR u Pixelů nebo skener oční duhovky od Samsungů), ale věci, které jsme dlouho brali jako naprosto samozřejmé. A to je např. sluchátkový jack, slot pro microSD nebo přibalená nabíječka v základní krabici.

Smartphony budoucnost se budou zřejmě chtít okleštit od pozůstatků minulosti, aby mohly vypadat stále moderněji a moderněji. Vybrali jsme sedm věcí spojených se smartphony, které by z nich v dohledné době měly zmizet. U všech jsou už dnes viditelné náznaky, a s jednou věcí nám možná (ne)pomůže Evropská unie.

Když z telefonů zmizí nabíjecí port...

Standardizace USB-C je podle mnohých jen prvním nutným krokem, aby z telefonů kompletně zmizely nabíjecí porty. Jejich absence by znamenala, že bychom pro datové přenosy a nabíjení museli využít bezdrátové metody. V těch jsou na tom už dnes smartphony daleko lépe, než dříve. U Androidů se prosazují bezdrátové desktopové režimy, jednoduše je propojíte s počítači s Windows, a ve většině případů si vystačíte s pracovní či domácí Wi-Fi sítí, nebo s Bluetooth. Ostatně i přenosy přes Quick Share už fungují i mezi platformami...



První telefon bez konektorů – Koncept Meizu Zero z roku 2019

Odklon od kabelu, jako primárního zdroje pro přenos dat, byl vidět již v minulosti. Výrobci doslova ze dne na den přestali u telefonů podporovat režim USB Mass Storage a přešli na pomalejší a méně efektivnější režim MTP. Byly za tím tři důvody. Prvním bylo to, že systém Android časem sjednotil složky /data a /sdcard do stejné partition (dříve byly v systému vedeny samostatně), kterou si Android nemohl dovolit celou „vysunout“ pro potřeby externího zařízení. Nehledě na to, že složka /sdcard u spousty zařízení neexistuje, protože u nich výrobci přestali používat paměťové karty.