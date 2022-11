Véčko levněji a barevněji. Huawei vyměnil čipset a foťáky za horší, pokles ceny je ale výrazný

Značka Huawei v Číně ukázalo svou další skládačku. Huawei Pocket S je levnější alternativou skládacího véčka Huawei P50 Pocket. Novinka musela slevit v oblasti výpočetního výkonu a fotoaparátů, na druhou stranu však dostala atraktivnější cenovku. A protože se bude primárně nabízet v Číně, běží v ní Harmony OS. To však platí i pro čínskou verzi P50 Pocket, která v Evropě běží na AOSP Androidu. Stejný osud by mohl brzy počkat i nové véčko Pocket S.

Vnitřní skládací OLED displej má úhlopříčku 6,9 palce, na které využívá rozlišení 2 790 × 1 188 pixelů. Zobrazovací panel podporuje 120Hz obnovovací frekvenci a 300Hz touch sampling rate. V displejovém průstřelu se usadila selfie s rozlišením 10,7 Mpx (F2.2). Primárně informační úlohu pak plní vnější kruhový 1,04" OLED displej s rozlišením 340 × 340 pix.



Huawei Pocket S má většinu designu společnou s vybavenějším Huawei P50 Pocket

V podobně vypadajícím kruhu poblíž najdeme trojici fotoaparátů s přisvětlovací diodou. Hlavním snímačem je 40Mpx fotočip typu RYYB se světelností F1.8, který doplňuje 13Mpx širokáč (F2.2). Místo 32Mpx snímače z P50 Pocket je u tohoto véčka do stejné pozice vestavěn mechanismus pro laserové ostření.

Nižší cena je jediným možným směrem

Druhým ústupkem tohoto véčka je použitý čipset. Dřívější Snapdragon 888 nahradil Snapdragon 778G, který je však omezen na konektivitu maximálně do LTE sítí. Véčko se bude nabízet se 128, 256 nebo 512GB úložištěm. Za zmínku stojí i ultratenká ohebná grafitová vrstva, která se stará o efektivnější odvod tepla od čipsetu. Energii dodává 4 000mAh baterie, kterou dobijete 40 Watty. A zajímavé je i životnost pantu na 400 tisíc přeložení (certifikace Swiss SGS), což je dvojnásobek toho, co u svých skládaček uvádí Samsung. Telefon se navíc bude nabízet hned v šesti barevných odstínech.



Huawei Pocket S se bude nabízet v těchto šesti barevných kombinacích

Uvnitř telefonu běží HarmonyOS 3, což na čínském trhu není žádným překvapením. V Evropě by ve véčku běžel AOSP Android s balíkem Huawei Mobile Services (HMS), jenže dostupnost na starém kontinentu zatím potvrzenou nemáme.

Huawei je však jeden z prvních výrobců, který ukazuje, že snižování cen skládaček je do budoucna jediným možným směrem. A to i za cenu méně výkonného hardwaru. Pocket S je totiž oproti P50 Pocket levnější, v přepočtu, o zhruba 10 tisíc korun. A to by za současné konstelace znamenalo pořizovací cenu mezi 15 až 20 tisíci korunami.

Představení véčka Huawei Pocket S:

Via GSMarena