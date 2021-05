Vědci zkoumají, zda mobilní hra může pomoci se zotavením z následků nemoci covid-19

Onemocnění covid-19 může vyvolávat celou řadu často i dlouhodobých zdravotních problémů. Již v červenci loňského roku britští vědci varovali, že může způsobovat vážné neurologické komplikace. To později potvrdilo i několik dalších studií, podle kterých má řada těch, jež toto onemocnění prodělali, potíže s pamětí či koncentrací.

Takzvané „zamlžení mysli“ či „mozková mlha“ ovlivňuje vnímání až několik měsíců po prodělání nemoci, a to i u jedinců s lehkým průběhem. Magazín The Verge informoval o nápadu neuropsycholožky Faith Gunning z Weill z Cornell Medicine v New Yorku léčit některé z příznaků pomocí hry EndeavorRx, která je dostupná pro Apple iPhone a iPad.

Na neurologické problémy hrou

Hra, kterou vyvinula společnost Akili Interactive, se zapsala do historie loni v létě. Stala se totiž první videohrou schválenou americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv jako prostředek pro léčbu. Konkrétně získala doporučení pro léčbu dětí ve věku od 8 do 12 let s ADHD a lze ji aktivovat jen na lékařský předpis.

Faith Gunning je přesvědčená, že by tato hra mohla pomoci i dalším pacientům v boji s některými příznaky takzvaného „dlouhého covidu“. Zahájila proto studii Zlepšení kognitivního zdraví u přeživších covid-19 prostřednictvím digitální terapie, jejímž cílem je tuto domněnku potvrdit vědeckými důkazy.

Do výzkumu budou zapojeni pacienti, vykazující různé poruchy kognitivních funkcí. Jedna skupina bude hrát uvedenou hru, zatímco druhá nikoli. Následně bude porovnáno, zda se příznaky první skupiny proti té druhé zlepšují, nebo jestli zůstávají na srovnatelné úrovni.

Zdraví prospěšná hra

Gunning vychází ze studie pacientů, kteří prodělali covid-19, přičemž průběh nemoci byl natolik vážný, že vyžadoval jejich hospitalizaci a následnou rehabilitaci. V tomto vzorku (který s ohledem na způsob výběru nelze označit jako reprezentativní) vykazovalo velmi vysoké procento jedinců poruchy kognitivních funkcí, jejichž projevy se pohybovaly na škále od mírných, až po vysloveně závažné.

Tito lidé měli například problémy s udržením pozornosti, nebyli schopni soustředit se na více věcí najednou a vykazovali potíže s pamětí. Gunning s hrou EndeavorRx pracuje už několik let a pro její využití se rozhodla proto, že se zaměřuje na důležitou funkci: schopnost dělat více věcí najednou. Její používání zlepšuje stav dětí s ADHD a existují určité náznaky, že pomáhá i lidem s roztroušenou sklerózou.

Hra tedy přispívá ke zlepšování kognitivních funkcí bez ohledu na to, co je způsobuje. Právě v tom vidí Faith Gunning její hlavní přínos, kterým by měl být rozvoj kognitivních dovedností a s tím související návrat k normálnímu fungování. Jistě bude zajímavé sledovat, zda studie přinese očekávané výsledky a případně i praktické zařazení hry jako prostředek k léčbě „dlouhého covidu“.