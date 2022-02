Věděli jste o tomto neviditelném tlačítku na zádech iPhonu? Stačí na něj poklepat a budou se dít věci

Před dvěma lety se systémem iOS 14 přinesl Apple do iPhonu zajímavou vychytávku pro zjednodušení ovládání. Funkce, ale je v systému tak schovaná, že zapadla. V poslední době ji však objevili někteří vloggeři na TikToku a stal se z ní hit. O jakou funkci jde?

Jedná se o možnost s názvem Klepnutí na zadní stranu. Díky ní si můžete aktivovat či provádět některé aktivity a gesta telefonu bez nutnosti otevírání aplikací či jejich hledání. V podstatě to celé funguje jako pomyslné tlačítko na zádech, které však není fyzické ale využívá akcelerometr telefonu, který poklepání na telefon díky vibracím dokáže rozpoznat.

Svítilna či fotoaparát na dvě poklepání

Nyní ale to hlavní, co vlastně můžeme tou to funkcí nastavit? Telefon je schopen rozpoznat dvojité i trojité poklepání, pro které je k dispozici stejná nabídka možností. Mezi ty nejpraktičtější patří například vyvolání svítilny, stáhnutí obrazu displeje pro lepší dosah na horní lištu při ovládání jednou rukou.



Možnosti, které lze zjednodušit dvojitým či trojitým poklepáním.

Osobně mám trojité poklepání nastavené na pořízení snímku obrazovky a dvojité pro spuštění fotoaparátu. Dotyky však nemusí jen spouštět akce, ale nahradit různá gesta. Například jako návrat na domovskou plochu, vyvolání nabídky se spuštěnými aplikacemi či vrácení poslední akce. Dokonce je možné poklepáním nahradit i scrollování.

Používáte Apple Zkratky? Tak i ty lze s gesty poklepání propojit. Takže libovolnou funkci, kterou si ve zkratkách vytvoříte pak můžete dvěma nebo třemi poklepy na záda telefonu aktivovat. A kde, můžete možnost poklepání aktivovat? Stačí přejít do Nastavení -> Zpřístupnění -> Dotyk -> Klepnutí na zadní stranu. Dobrou zprávou je, že podobné možnosti má i systém Android, kde je však nutné stáhnout samostatnou aplikaci.

Jak „neviditelné tlačítko” aktivovat a používat?