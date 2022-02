Věděli jste, že sociální sítě zanechávají uhlíkovou stopu? Vysedáváním na těchto třech ničíte přírodu nejvíc

Na telefonech trávíme i hodiny času denně, zejména pak na sociálních sítích. Určitě vás někdy (ne)zajímalo jaký dopad má používání těchto služeb na naši planetu. Přesně takovou otázku se pokusil zodpovědět server Comparethemarket.com, který pro tyto účely vytvořil kalkulačku.

Každá sociální síť k tomuto přistupuje jinak, některé firmy se dnes snaží být již uhlíkově neutrální, takže se snaží využívat obnovitelné zdroje, což je ve výsledcích znát. Pokud používáte TikTok, při prohlížení či sdílení videa, byste se nad sebou měli zamyslet. Tato čínská sociální síť totiž pro naši planetu znamená největší zátěž.

Hodina používání TikToku znamená pro náš svět zátěž v podobě 158 gramů vyprodukovaného CO2 to je 2,63 gramů každou minutu. Ročně by to pak představovalo více než 57 kilogramů. O moc lepší na tom nejsou ani uživatelé Redditu, kde hodina vyprodukuje 149 gramů oxidu uhličitého. Třetí nejhorší je pak Pinterest, který je však se 78 gramy za hodinu o polovinu šetrnější než TikTok.

Výrazně lépe jsou na tom služby Mety. Instagram za stejný čas vyprodukuje 63 gramů CO2, Facebook dokonce jen 47 gramů za hodinu. Nejlépe ze všech sociálních sítí je na tom Google. Pokud rádi sledujete YouTube (a na něm samozřejmě Týden Živě), můžete být vcelku klidní. Každá hodina sledování zatěžuje Zemi pouhými 28 gramy oxidu uhličitého, tedy méně než 5× méně než u TikToku. Pokud tedy máte ekologické ambice, nyní máte možnost přehodnotit, jakou sociální síť budete používat.

