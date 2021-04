Veletrh CES 2022 bude za účasti novinářů. Pro červnový MWC to zatím platí také

Pandemie koronaviru udělala tlustou čáru za každoročními veletrhy, na nichž (nejen) mobilní výrobci představují svá nová zařízení za účasti novinářské veřejnosti z celého světa. Až dosud byly mobilní veletrhy pandemií doslova paralyzovány. Loňský MWC byl zrušen, veletrh IFA 2020 v Berlíně proběhl jen ve velmi omezeném režimu. A letošní lednový CES? Pouze v online podobě.

Organizátoři veletrhu CES však na svém webu uvedli, že se veletrh již příští rok vrátí do starých kolejí. CES 2022 by se tak měl opět uskutečnit v podobě, ve které probíhal od roku 1967, tedy za fyzické účasti novinářů na výstavišti a v hotelových prostorech v Las Vegas. Současně bude k dispozici i online verze akce pro novináře, kteří se z různých důvodů nemohou na událost dostavit. Organizátoři dodávají, že spolupracují s místními orgány na tom, aby byly na veletrhu dodržovány veškeré bezpečnostní pokyny a opatření proti koronaviru.

Pokud bude veřejnost skutečně vpuštěna do prostor výstaviště, je už teď jasné, že se veletrh uskuteční v termínu 5. - 8. ledna 2022. Svou účast na veletrhu CES již potvrdila celá řada globálních značek, z mobilního průmyslu se jedná např. o Google, Lenovo, Qualcomm, Samsung či Sony.

Letos nás ještě čeká odložený veletrh MWC 2021:

Do té doby však proběhne ještě jedna velká mobilní akce, a to barcelonský veletrh MWC 2021, který byl již dříve přesunut na červen. Z veletrhu se však již odhlásilo několik zvučných jmen, např. HMD Global, Ericsson, Sony nebo Facebook. Podle pořadatelské asociace GSMA se však veletrh i přesto uskuteční, a to v termínu 28. června - 1. července. Tentokrát však poprvé v hybridní podobě. Počítá se s účasti novinářů i běžné veřejnosti se zvýšeními bezpečnostními opatřeními vzhledem k probíhající pandemii koronaviru, a také s online verzí pro ty, kteří nemohou nebo nechtějí na veletrh fyzicky dorazit.

Zdroj ces.tech