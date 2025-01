Podívejte se na nejzajímavější gadgety z veletrhu v Las Vegas. Většinu připojíte k mobilu

Zařízení se může hodit i do rodin, protože najednou obslouží více uživatelů. Kapacity jednotlivých baterií zjistíte v mobilní aplikaci. Zařízení je kompatibilní s iPhony 14, 15 a 16, podpora Pixelů a telefonů řady Galaxy S přibude koncem roku 2025. Modul pro nabíjení a výměnu baterií bude stát zhruba 13 300 Kč. Kryty Link s bateriemi (v šesti barvách) vyjdou každý na přibližně 3 500 Kč. Systém se do prodeje dostane v červnu.

Solix Solar Beach Umbrella: Nabíjení na pláži

Jste na pláži, a potřebujete nutně nabít telefon? Značka Anker právě pro vás připravila solární slunečním, protože, proč ne? Solix Solar Beach Umbrella je na první pohled běžný skládací deštník na pláž, který však oproti nudnému slunečníku za pár korun odlišují nainstalované flexibilní solární panely na jeho svrchní straně.



Potřebnou energii pro telefon přímo na pláži dodá solární slunečník

Výrobce zatím po technické stránce slunečník příliš nepopisuje, uvádí jen to, že má odolnost IP67, a že z něj dostanete „až“ 80 wattů. Do tyče slunečníku si budete moci zapojit kabel k vašemu telefonu, a dobít si jej přímo na pláži. Samozřejmě za předpokladu, že bude panovat ničím nerušený slunečný den. Slunečník se má dostat do prodeje na jaře, resp. nejpozději v létě. To nejdůležitější však zatím neznáme. Chybí jakákoliv představa o tom, kolik bude stát.