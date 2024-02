Veletrh MWC ťuká na dveře. Mobily, technologie, gadgety, AI. Na tyto novinky se těšíme nejvíc

Katalánská Barcelona po roce opět otevírá brány výstaviště, v němž se uskuteční veletrh Mobile World Congress 2024. Zatímco dva další veletrhy, americký CES a berlínská IFA, jsou brány zejména jako veletrhy spotřební elektroniky, mezi nimiž tu a tam probleskne nějaká mobilní novinka, barcelonský MWC je primárně zaměřen na smartphony, chytrá zařízení, mobilní příslušenství, umělou inteligenci, síťové mobilní technologie, aplikace a další doplňkové služby a řešení. I letos vám přímo z místa dění zprostředkujeme naše první dojmy ze všech oznámených novinek, a dosavadní informace naznačují, že se rozhodně nebudeme nudit. A vy také ne. A rovnou vám prozradíme, na co se můžete už za pár dní těšit. MWC oficiálně startuje v pondělí 26. února a potrvá do čtvrtku 29. února 2024. Spousta značek si však premiéry chystá už o několik dní dopředu, první novinky se tak objeví už o nadcházejícím víkendu. Xiaomi 14, k tomu Ultra a možná i auto V neděli v devět ráno veletrh MWC formálně odstartuje Xiaomi, které do Barcelony přiveze telefony Xiaomi 14 a Xiaomi 14 Pro z října loňského roku, které jsme si nedávno mohli krátce vyzkoušet. Spolu s nimi však přijde na trh i špičkové vybavený fotomobil. Xiaomi 14 Ultra bude chtít zatopit iPhonu 15 Pro, Samsungu Galaxy S24 Ultra i poslední generaci Pixelů.

Pozvánka Xiaomi na tiskovou konferenci do Barcelony Ultra od Xiaomi má dostat 1" hlavní snímač LYT900, variabilní clonu (F1.6 – f4.0), periskopický objektiv s 3 a 5× optickým zoomem a také objektiv Leica Sumillux. Pod 2K displejem bude k dispozici ultrazvuková čtečka otisků prstů, na displeji i zadní straně má být umístěno odolné sklo Longjing Glass od Xiaomi. Baterie má mít kapacitu 5 200 či 5 300 mAh a uvnitř tohoto fotograficky laděného telefonu poběží Android 14 s nadstavbou HyperOS. Xiaomi v rámci teaseru ještě uvedla označení „Human × Car × Home“, a tak od něj na MWC můžeme zřejmě očekávat i další novinky. Např. nové hodinky, náramky, zařízení chytré domácnosti nebo rovnou i první elektrický automobil značky Xiaomi. Značka už své první auto, Xiaomi SU7, uvedla koncem loňského v Číně. Jedná se však jen o „ukázkový produkt, který není určený k prodeji“.

Převlečené Nokie poprvé Telefony značky Nokia před nedávnem zažily výraznou transformaci. Firma HMD Global oznámila změnu strategie s tím, že na své smartphony začne postupně umisťovat své vlastní logo. Mezi řádky to vypadá, že sice o ikonické logo „NOKIA“ nepřijdeme, ale že bude k dispozici jen pro „hloupá“ zařízení. Zástupci firmy jen neurčitě tvrdí, že „se něco změní, něco zůstane stejné a ikonické logo nikam nezmizí“, a tak zatím není jasné, zda chce HMD Global vydávat zdánlivě dvě samostatné řady telefonů, a nebo je sloučí do jedné.

HMD Global v Barceloně ukáže „něco nového“ Jasno v dalším směřování značek HMD Global a Nokia tak bude až na MWC. Tisková konference začne v neděli 25. února ve 12:30. Podle webu Nokiamob se v Číně aktuálně testuje hned devět telefonů s jednou ze dvou zmiňovaných značek, zatím ale není jasné, zda bude na MWC představeno tolik novinek, nebo třeba jen základní páteř nového portfolia.

Nový topmodel a skládačka od Honoru Honor už delší dobu láká novináře na barcelonský veletrh MWC, kde se odehraje globální premiéra řady Honor Magic 6 a skládacího Honor Magic V2 RSR Porsche Design. V obou případech se bavíme o telefonech, které už byly před několika měsíci oznámeny v Číně. Skládací Honor jsme si vyzkoušeli už koncem ledna v Německu, a jeho základní varianta se už v Česku nabízí. A brzy jej na pultech obchodů doplní i Magic 6 Pro.

Pozvánka na tiskovou konferenci Honoru na veletrhu MWC Honor Magic 6 Pro nabídne 6,8" zakřivený OLED displej a velkou silikon-karbonovou baterii o kapacitě 5 600 mAh, kterou dobijete až 80 Watty přes kabel nebo 66W bezdrátově. Výkon telefonu zajistí Snapdragon 8 Gen 3, na zádech telefonu bude připraven 50Mpx hlavní snímač a 180Mpx periskopický teleobjektiv s 2,5× zoomem. Detailnější pohled na specifikace nabízí tento článek. Teaser Honoru na veletrh MWC 2024: Tisková konference Honoru se uskuteční v neděli 25. února od 14:00 hod.

OnePlus – je na čase to udělat správně OnePlus už má za sebou premiéru telefonů OnePlus 12 a OnePlus 12R, přesto letos na výstavišti nebude chybět. Zřejmě už o víkendu, konkrétně 24. února, by měla značka představit hodinky OnePlus Watch 2, které by měly běžet na operačním systému Wear OS 4. Připomeňme, že první generace hodinek značky běžela na uzavřeném RTOS systému a měla omezené funkce. Vlastně jen zobrazovala notifikace a sledovala fitness funkce uživatele, nic navíc.

OnePlus chce hodinky zase začít dělat správně. Na MWC 2024 se vrátí k Wear OS a vsadí na modernější hodinkový čipset OnePlus poměrně nečekaně i v samotném teaseru uznává svou chybu, a sloganem „Je čas to udělat správně“ naznačuje, že se máme na co těšit. Dosud zveřejněné fotky ukazují hodinky z nerezové oceli s dvěma tlačítky, z nichž jedno vypadá jako korunka. AMOLED displej má mít úhlopříčku 1,43", hodinky bude pohánět Snapdragon W5 Gen 1 s 1GB RAM, úložiště má mít kapacitu 4 GB. Gumové řemínky mají být k dispozici v černé nebo v bílé. Jedná se však jen o předběžné specifikace, kompletní detaily budeme znát již za pár dní.

Další detaily k prstenu Galaxy Ring Samung u příležitosti uvedení řady Galaxy S24 zmínil i připravovaný prsten Galaxy Ring. Byl to jen rychlý „teaser“, který však vzbudil velký zájem. Jenže Samsung jej v lednu v San José nevystavoval, ani k němu nepřidal žádné bližší detaily. Logickým krokem se tak jeví detailnější premiéra prstenu na letošním MWC, a to proto, že chce Samsung vstupem do zcela nového světa nositelností udělat velký krok, a být přitom vidět. A to Barcelona splňuje do puntíku.

Víme, jak se jmenuje, a částečně i to, jak vypadá. Galaxy Ring by mohla být velmi zajímavá nositelnost od Samsungu, která by mohla být finálně představena už za pár dní v Barceloně Prsten od Samsungu je aktuálně v prototypové fázi a má se vyrábět v osmi různých velikostech. Prsten má podporovat EKG, měření „průtoku krve“ nebo třeba bezkontaktní platby. Až dosud byly přitom chytré prsteny na trhu brány jako zajímavý doplněk, jenže je válcovaly chytré hodinky. Chyběl jim nějaký „velký hráč“, který by dokázal, že mají chytré prsteny větší smysl, než jen prsten podání málo známých firem. Ano, Oura si na prstenech postavila své jméno doslova od píky, ale komplexnější produkt provázaný se stávajícími ekosystémy na trhu zatím chybí. Pokud Samsung na MWC skutečně ukáže svůj chytrý prsten, bude to jedno z největších lákadel veletrhu. Jsou zde ale i náznaky toho, že si Samsung prsten schová až na další akci Galaxy Unpacked, která se uskuteční ve druhé polovině července.

Koncept s vysouvacím displejem Tecno bylo vloni na MWC poprvé, a svou účast si zopakuje i letos. Na veletrh doveze ukázat spoustu zajímavých produktů, např. robotického psa nebo Pocket Go – kombinaci AR brýlí a handheldu s Windows. Mimo to však značka na MWC ukáže i své poslední koncepty.

Tecno přiveze do Barcelony ukázat koncept Ultimate. Smartphone s výsuvným displejem Hlavním tahákem bude Phantom Ultimate, koncept zařízení s rolovacím displejem, který se zvětší z 6,55 na 7,11 palce. Další ukázky se budou věnovat nově vyvinutým materiálům a barevným povrchům. Mezi ukázkami nemá chybět ani bezrámečkový vnější displej pro skládací telefon nebo využití satelitní technologie. Jednou potvrzenou smartphonovou novinkou je pro tuto chvíli model Tecno Pova 6 Pro 5G. Jenže, tato řada se v Česku oficiální cestou nenabízí.

Energizer powerbanka, ze které si zavoláte Energizer na MWC znovu vstoupí do téže řeky. I tentokrát má v plánu představit smartphone s rekordní kapacitou baterie, a prý by to už tentokrát mohlo vyjít i s jeho následným prodejem. Předchůdce z roku 2019 s 18 000mAh baterií registroval takřka nulový zájem. Energizer P28K vyrobí pod licencí firma Avenir Telecom, a má se jednat o smartphone s rekordní kapacitou baterie – 28 000 mAh.

Energizer P28K bude něco jako powerbanka s displejem a funkcemi pro volání. Smartphone s Androidem nabídne baterii o kapacitě 28 000 mAh! Telefon nebude nejdůležitější novinkou, ale spíše „exot“, na něhož se bude chtít každý alespoň podívat. A obavy před jeho premiérou jsou nasnadě, protože předchůdce měl tloušťku několik centimetrů, a vypadal spíše jako powerbanka s přilepeným displejem. Tentokrát má kapacita baterie ještě více narůst, a nás bude mimo rozměrů a hmotnosti zajímat třeba to, jak dlouho se bude baterie dobíjet z nuly na sto procent. Ve výdrži zase může hrát roli i použitý čipset. A je rozdíl, zda bude v telefonu nasazený neefektivní výběhový Mediatek nebo některý z modernějších a úspornějších čipsetů.

Prototyp telefonu bez aplikací Německý Deutsche Telekom si na MWC chystá zajímavou ukázku AI smartphonu bez aplikací. Prototyp vznikl ve spolupráci s firmami Qualcomm a Brain.ai, a má demonstrovat mobilní budoucnost, která se nebude točit okolo jednotlivých aplikací, ale okolo jakési „superaplikace“, která zvládne úplně vše. Tento přerod stávajících smartphonů bude nějakou dobu trvat, a na MWC uvidíme koncept, který má přeskočit plynulý vývoj.

Deutsche Telekom na MWC ukáže smartphone T Phone bez aplikací. Reakce na dotazy i vykreslování samotného uživatelského rozhraní zajistí cloudová generativní AI Brain.ai Deutsche Telekom chce vytvořit vizionářský koncept, který má zpřístupnit umělou inteligenci úplně každému. Generativní AI u něj přebere funkce široké škály aplikací a pomocí hlasového ovládání a textového ovládání telefonu je hravě zastoupí. Nečekejte však nějaké nové zařízení – pro ukázku operátor použije stávající T Phone, který však bude disponovat generativním uživatelským rozhraním Brain.ai. Reakce na dotazy, ale i generování uživatelského rozhraní, bude probíhat v cloudu. Díky bude patrné, že AI v mobilech nepotřebuje za každých okolností extra vysoký hardwarový výkon, ale spíše dobrou konektivitu. Deutsche Telekom samostatně ukáže i další verzi svého vlastního brandovaného smartphonu, který pohání Snapdragon 8 Gen 3. U tohoto konceptu bude možné vyzkoušet si umělou inteligenci, pro změnu, čistě na samotném zařízení. Zde je naopak „surový“ výkon pro zpracování mnoha informací na samotném zařízení klíčový.