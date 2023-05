Velká fotobitva: Pět nejlepších, ale i nejdražších fotomobilů. Jen tři z nich jsou naprostá špička

Střední třída tedy nemá dedikovaný foťák s teleobjektivem, nicméně uživatel v takovém případě použije digitální zoom. To jsme udělali i my a poslouží to jako výborná ukázka, o kolik detailů může fotograf na snímku přijít, pokud nemá vhodný objektiv.

Primární fotoaparát

Nyní již budeme porovnávat optický výstup ze všech objektivů. Každé porovnání obsahuje stejnou scénu vyfocenou na šest různých mobilů, přičemž vždy je patřičně označeno, ze kterého mobilu daný výřez pochází. Vlevo dole jsou u každého výřezu expoziční parametry a výřezy jsou typicky ve 100% přiblížení. Pokud si porovnání rozkliknete, jeden pixel vašeho monitoru bude odpovídat jednomu pixelu na fotce. Tento způsob nahlížení na fotku nejlépe určí kvalitativní rozdíly mezi fotomobily, ale i kvalitu jednotlivých foťáků.

První porovnání ukazuje, že co se týká hlavních snímačů, rozdíly mezi mobily nejsou v běžných podmínkách vůbec velké. To je dáno tím, že všichni nyní používají kvalitní snímače i objektivy a i střední třída s 200Mpx senzorem není vůbec špatná, byť lze pozorovat náznaky nižších detailů. Charakterem se mírně vymyká Honor, který je v určitých místech scény tmavší a vypadá to, že má i více detailů. To je dáno mírně agresivnějším softwarovým doostřováním, které se bude objevovat i dalších fotkách, i u dalších objektivů.

Samotné ztmavování a doostřování se u Honoru pojí i se zvyšování saturace barev. To je hezky viditelné na okenních tabulích, kde má každý telefon nejenže jinou kresbu jejich výplně, ale má i mírně jinou barvu. Honor je opět nejtmavší a nejsytější, což v 90 % případů nelze brát jako negativum, ale v určitých situacích to nemusí být ideální. Nad okny (1) zejména proti Vivo postrádá jemné detaily a na ornamentu na pilíři (2) má Honor méně detailů než všechny mobily kromě Redmi ze střední třídy. Ovšem rozdíly jsou v těchto dobrých světelných podmínkách opravdu minimální, nůžky se rozevřou později.

Další scéna odhaluje odlišnosti v charakteru expozice a podání scény. Vivo X90 Pro je zde mírně světlejší, což ukazuje více detailů, ale i zvýrazňuje chromatickou aberaci (fialový odstín okolo kontrastních hran). V tomto případě má nejméně detailů Xioami, těsně před Redmi, ale rozdíly nejsou výrazné.

Nyní se více zaměříme na šum a obrazové artefakty. Následná dvě porovnání jsou stále v dobrých světelných podmínkách, ovšem v mírném protisvětle. Nejvýraznější artefakty jsou okolo oken (1) u Samsungu, následovaném iPhonem a Xiaomi. Naopak nejméně artefaktů má Honor a Vivo, ovšem kresba kachliček (2) je u Honoru slitá, nejčistší je u Viva.

Velmi podobná situace je i na tomto snímku, kde Samsung a iPhone mají nejvíce artefaktů okolo dveří a na zdi (1). Zajímavá je část podlahy (2), kterou některé mobily vidí jako zelenou a jiné jako hnědou. Každopádně opět Samsung a iPhone se snažili z této oblasti vytáhnout nějakou barvu a kresbu nejzoufaleji, což se projevuje obrazovými artefakty. Honor zase zbytek podlahy příliš vyhladil, takže tam nejsou artefakty, ale ani kresba. Rozdíly opět nejsou zásadní a překvapivě solidně si vede Redmi ze střední třídy.

Krátce se zastavíme u kontrolování odlesků u protisvětla, kde se už projevuje horší objektiv u Redmi, které má největší plošnou ztrátu kontrastu, ostatní mobily si vedou dobře.

Další krátká zastávka se týká rohové kresby, kde je pět telefonů s podobným výstupem, ovšem Xiaomi 13 Pro je zde viditelně nejhorší.

Nyní se přesouváme na ještě náročnější scénu, do mírného přítmí, kde mobily musely vytáhnout ISO na hodnoty okolo 600. Začnu u iPhonu, který v tomto případě obraz silně doostřuje, což působí nepřirozeně. V menší míře dělá to samé i Samsung, byť to vypadá aspoň trošku přirozeně. Vivo a Xiaomi zde mají přirozenější kresbu, která pochopitelně kvůli nižší míře přiostřování nepůsobí tak detailně a líbivě. Nejlépe mezi přiostřováním a přirozenými detaily balancuje Honor a nejhůře dopadlo Redmi, které detaily výrazněji postrádá.

Vše výše popsané platí i zde, vyjma toho, že Xiaomi je zde tmavší a má jiné barevné ladění. U iPhonu jdou na zdi vidět obrazové artefakty, Samsung zde působí přirozeněji (byť přeostření je stejné jako u předchozího porovnání) a Redmi je opět nejslabší, zatímco Honor, Vivo a Samsung jsou nahoře.

Dostáváme se k nočním fotkám a vidíme dramatický pokles kvality zejména u Redmi a iPhonu. První jmenovaný výrazně postrádá detaily, zatímco druhý jmenovaný má výrazné artefakty. Zhruba uprostřed jsou Xiaomi a Samsung, tyto mobily nemají výrazně problémy, ale ani skvělou kresbu. Honor je mírně nad nimi, má o kousek lepší detaily, ale příliš vyhlazuje plochy, které jsou bez detailů. Jednoznačně nejlepší je zde Vivo, která má překvapivě bohaté detaily a přirozenou kresbu, která jde vidět i na stěně kostela.

Vše zmíněné výše lze krásně ilustrovat i na dalším porovnání. Na střeše (1) má Vivo jako jediné vykreslené i detaily, iPhone je zde silně zašuměný a zbytek mobilů postrádá kresbu. To samé lze pozorovat i na okenních rámech (2) nebo stěně kostela (3). U iPhonu je problematické i pouliční světlo, ostatní telefony jej zvládají podobně, což je pochvala především pro levnější Redmi.

Celkově se o první místo praly Honor a Vivo, zatímco propadákem byl iPhone 14 Pro, který v mnohých situacích kvalitativně poklesl na úroveň mobilu střední třídy. Redmi si přitom nevedlo úplně špatně, ale zejména v náročnějších podmínkách mu již docházel dech. Někde uprostřed skončilo Xiaomi se Samsungem, ovšem rozdíly mezi hlavními foťáky různých mobilů nebyly velké.

Porovnání ultra širokoúhlých foťáků přineseme na dalším listu.