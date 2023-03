Velká změna na poslední chvíli. iOS 17 dostane více novinek, než se původně čekalo. Je to kvůli brýlím

Operační systém iOS 17 klepe na dveře, a spekulace okolo nové verze systému v průběhu víkendu ještě přiživil Marc Gurmann. Tedy novinář agentury Bloomberg, který je s veškerým děním v Applu tradičně velmi dobře obeznámen. Od letošní generace iOS se sice dříve očekávaly jen velmi malé a kosmetické změny, díky nimž měl mít systém daleko plynulejší rozjezd bez chyb, než první verze iOS 16, Apple však na poslední chvíli otočil o 180 stupňů.

Apple údajně v pokročilé fázi softwarového vývoje zcela změnil strategii a iOS dostane několik nových funkcí, které „stojí za to mít“. Nemáme se sice dočkat ničeho tak výrazného jako třeba přepracované zamykací obrazovky, přesto se má jednat o užitečné funkce, které v systému iOS nebudou jen do počtu. A zatímco dříve se hovořilo o tom, že budou nejdůležitější novinkou brýle pro mixovanou realitu a iOS 17 bude stát spíše v pozadí, nakonec to zřejmě bude úplně jinak.



Toto jsou všechna zařízení kompatibilní s iOS 16. U iOS 17 však zřejmě některé telefony z konce tohoto seznamu zřejmě zmizí...

Možná proto, že i samotní zaměstnanci Applu jsou vůči novým brýlím Reality Pro skeptičtí. Nebývá zvykem, aby zaměstnanci pracující na produktech amerického giganta promlouvali do médií, a ještě méně častým jevem je vyjádření nejistoty. Někteří z nich projektu už dříve nevěřili, a na vlastní žádost z jeho vývoje odstoupili. A to se přitom bavíme o zařízení, které má vyvolat minimálně stejnou vlnu nadšení, jako když v roce 2007 Steve Jobs oznámil první iPhone.

Jenže očekávaná cena okolo 3 000 dolarů (bezmála 80 tisíc korun s daní), absence jakékoliv nadstandardní aplikace, nutnost použití externí baterie, kterou bude třeba po pár hodinách vyměnit za novou nabitou či design, který není pro některé testery příliš komfortní - to nevypadá na revoluční produkt, který od Applu všichni očekávají. Jablečný gigant však chce brýle postupně vylepšovat, a to ve stylu Apple Watch. Jejich první generace budila spíše rozpaky, byla pomalá a s omezenými možnostmi. O osm let později však tyto hodinky kompletně ovládly trh.

iOS 17 přichází v těžké době

Apple tak zřejmě usoudil, že bude vedle brýlí potřeba věnovat více péče iOS, proto systém dostane hned několik novinek. Mezi jinými se u nové verze očekává podpora sideloadingu, tedy instalace aplikací mimo App Store. A to může znamenat, jak stažení instalátorů online, tak alternativní aplikační obchody. Obě tyto možnosti uživatelé Androidů důvěrně znají.

Další novinkou má být vylepšená aplikace iMessage s novou domovskou obrazovkou a se zaměřením na chatovací místnosti, videoklipy a na chatování v rozšířené realitě. iOS 17 má také přinést lepší stabilitu a efektivitu při používání systémových aplikací, a součástí systému by měla být i párovací aplikace pro brýle od Applu.

První verze systému bude představena na vývojářské akci WWDC, která se má uskutečnit 5. června 2023. Do kompatibilních iPhonů dorazí systém zřejmě až v polovině září. Jeho uživatelská premiéra bude spojena s novou generací iPhonů.

Jak Steve Jobs představil první iPhone:

Zdroj: Nytimes, Bloomberg