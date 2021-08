Velká změna. WhatsApp už brzy spustíte na smartphonu i tabletu současně

Komunikační aplikace WhatsApp v průběhu července spustila očekávanou funkci multi-device. A to znamená, že se k WhatsAppu můžete najednou přihlásit z více zařízení. Funkce se objevila v betaverzi aplikace, ovšem už tehdy bylo jasné, že se jedná jen o poloviční řešení. Funkce Multi-device vám umožnila přihlásit se k WhatsAppu např. z webu nebo z desktopové aplikace, na mobilních zařízeních však i nadále platí pouze jedna instance aplikace. Ovšem i to by se mělo již brzy změnit.

Funkce s značením multi-device 2.0 umožní WhatsApp používat na smartphonu a současně na tabletu s Androidem či systémem iOS. I nadále tak platí, že WhatsApp nebude fungovat u dvou smartphonů najednou, což je hudba budoucnosti. Podpora tabletů je však prvním důležitým krokem. Celé řešení by mělo fungovat nezávisle na telefonu (takže v případě desktopové aplikace WhatsApp odpadne nutnost nabitého telefonu připojeného k internetu), nová architektura se také postará o koncové šifrování všech vašich uživatelských dat.

NEWS: WhatsApp is finally working on multi-device 2.0, and you can use iPad as new linked device ☄️

Android tablets are also planned to support multi-device on WhatsApp for Android!



It's under development and it will be released in a future update. Follow me to discover more 💚 pic.twitter.com/rND4xQfBDj