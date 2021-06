Velký comeback. Řada Honor 50 se chlubí podporou Google služeb a dorazí i do ČR

Uvnitř Honoru 50 Pro bude připraven Android 11 s grafickou nadstavbou Magic UI 4.2, a to včetně Google služeb. Telefon bude, stejně jako zbylá dvojice, certifikován Googlem, takže v systému nebude chybět Google Play, Gmail, YouTube ani další aplikace, které jsou nesmazatelně spjaty s Androidem. V rámci čínského předprodeje bude stát základní verze telefonu (8/256 GB) zhruba 12 200 Kč. Varianta 12 + 256 GB vyjde o tisícovku levněji. Přesné české ceny a lokální dostupnost však zatím neznáme.

Výpočetní výkon bude vysoký, ovšem aktuální top čipset nečekejte. Řada Honor 50 poběží na Snapdragonu 778G, který má mít svým výkonem hodně blízko ke Snapdragonu 780G . Na procesorová jádra Kryo 670 navazuje grafika Adreno 642L, operační paměť bude mít kapacitu 8 nebo 12 GB. Baterie v telefonu má kapacitu „pouze“ 4 000 mAh, Honor to však dohání 100W rychlonabíjením!

Na zádech je umístěn „dalekohled“. Ve dvou kruzích se nachází celkem čtyři fotoaparáty a přisvětlovací dioda. Samostatně je umístěn 108MPx fotočip s rozměry 1/1.52", který slučuje devět pixelů do jednoho. Ve spodním kruhu jej doplní 8MPx širokáč a dva 2MPx foťáky. Jeden slouží jako makro, druhý zase jako hloubkový objektiv. Honor v tiskových materiálech vyzdvihuje i režim Vlog, který dokáže zároveň nahrávat video z předního i zadního fotoaparátu.

Aktuálně nejvýkonnější topmodel Honoru dostal do výbavy dvakrát zakřivený 6,72" AMOLED displej s rozlišením Full HD+, 120Hz dynamickou obnovovací frekvencí, 100% pokrytím prostoru DCI-P3 a s 300Hz dotykovou odezvou. Filtr modrého světla certifikovala firma TÜV. V displejovém průstřelu jsou umístěny hned dvě selfie kamerky (32 MPx hlavní a 12MPx širokáč).

Honor tak po svém osamostatnění od Huawei stiskl tlačítko „restart“, a tři nové 5G modely se 120Hz displeji a 108MPx hlavními fotoaparáty jsou toho zdárným příkladem. Google služby se mají navíc dostat i do vybraných starších modelů značky Honor, které při dřívějším spojení firmy s Huawei nebyly Googlem na balík GMS certifikovány. Které modely má firma konkrétně na mysli, však Honor zatím neuvedl.

Honor na včerejší představovací akci v Čině po několika týdnech intenzivních úniků oznámil trio modelů řady Honor 50 . A co je důležité, Honor na akci přislíbil prodej celé řady i v České republice a navrch do telefonů přihodil i balík Google Mobile Services ! U jiných značek běžná součást je u Honoru dost velká rarita. Můžete tak počítat s klíčovými aplikacemi Androidu (obchod Play, YouTube, Google Mapy, Gmail a další), které budou v telefonu předinstalovány přímo od vybalení z krabice.

Honor 50 SE: Když chcete ušetřit

A zatímco první dvě zmiňované novinky Honoru toho měly hodně společného, třetí novinka se trochu vymyká. Honor 50 SE existuje na trhu proto, abyste při pořízení nových Honorů mohli něco málo ušetřit. A od toho se odvíjí i horší specifikace telefonu. 6,78" Full HD+ displej si sice zachoval podporu 120Hz obnovovací frekvence, jenže tentokrát se jedná o rovný IPS LCD panel.



Honor 50 SE se bude nabízet ve třech barvách. Hlavním ústupkem oproti dvojici vybavenějších sourozenců je rozdílný čipset a pouze LCD displej

Selfie v průstřelu nabídne rozlišení 16 MPx. Hlavní 108MPx snímač se světelností 1.9 na zádech zůstává společně s 8MPX širokáčem. Do výbavy se ještě protlačilo 2MPx makro, hloubkový senzor tentokrát chybí, ovšem nemyslíme si, že by to byla kdovíjaká ztráta. Velká změna se odehrála u procesoru, kterým je méně výkonnější Mediatek Dimensity 900. Ten je sice také vyráběn 6nm technologií, jenže výkonová jádra Cortex-A78 nejsou čtyři, ale jenom dvě. Doplňuje je šestice jader Cortex-A55. Operační paměť bude 6 nebo 8GB, interní úložiště bude k dispozici v kapacitách 128 či 256 GB.

Představovací video Honoru 50 SE:

Baterie zůstává u rychlého 66W dobíjení, jenže její kapacita se vrátila na metu 4 000 mAh. I tento model nabídne Android 11 s Google službami a grafickou nadstavbu od výrobce. Varianta 6/128 GB nám po přepočtu vychází na 8 tisíc korun, verze 8/256 GB bude v Číně zhruba o tisícovku dražší. České ceny a dostupnost zatím neznáme, ale tyto informace by měl Honor oznámit v nejbližších týdnech. Zatím nám musí stačit ujištění, že se s prodejem všech telefonů počítá i v Česku.