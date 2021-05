Velký den pro Huawei. 2. června nás čeká premiéra mobilního systému Harmony OS

Huawei brzy udělá tlustou čáru za spolupráci s Googlem. Dřívější aspirant na největšího výrobce mobilů na světě se po dvou letech sankcí brzy vrátí zpět do hry. Zpět na výsluní mu má pomoci operační systém Harmony OS, jehož mobilní premiéra se v Číně uskuteční 2. června. Do mobilů by se měl dostat necelé dva roky od debutu na vývojářské konferenci Huawei.

Huawei hodlá na tiskové konferenci, nejen uvést nový systém, ale hned jej ukázat v běhu u nových telefonů. Zřejmě nás tak souběžně čeká i premiéra topmodelu Huawei P50, tabletu MatePad Pro 2 a dalších levnějších zařízení. Čínská značka již dříve uvedla, že chce mít do konce roku na trhu přes 300 milionů zařízení běžících na Harmony OS, třetinu z toho mají tvořit zařízení, která naběhnou do nového systému již od vybalení z krabice. Zbytek budou tvořit starší aktualizované modely, např. Mate 30, Mate 30 Pro, P40 či P40 Pro.

Bootovací obrazovka nových smartphonů od Huawei:

Huawei sice již delší dobu motivuje vývojáře, aby své aplikace nabízeli skrz portál App Gallery, ovšem zcela nový operační systém bude vyžadovat ještě větší aplikační podporu. Vzhled systému má sice dost výrazně připomínat nadstavbu EMUI 11, jenže Huawei bude muset, zvláště evropské uživatele, přesvědčit o tom, že absence Google služeb v mobilu není na škodu. A to by mohl být u stávajících uživatelů dost velký problém.

Existence finální verze Harmony OS v komerčních zařízeních je však pro Huawei velký krok kupředu, který mu může jen pomoci. A kdo ví, možná se právě teď klube velká konkurence pro Android. A z případného konkurenčního boje mezi oběma platformami by mohli nakonec profitovat i sami uživatelé...

Via Weibo