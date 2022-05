Velký fototest Sony Xperia Pro-I. Skvost mezi telefony, přesto jsme se neubránili zklamání

Sony již chvíli vyrábí velmi dobré fotomobily, což je zapříčiněno i zabydlením značky ve fotografickém průmyslu. Sony zde pokrývá celé spektrum od kompaktů až po profesionální bezzrcadlovky. To znamená, že se od nich může inspirovat po stránce, softwaru, ovládání i hardwaru, což u telefonu Xperia Pro-I bez pochyb dělá. Sony Xperia PRO-I 12GB/512GB nabízí 6 obchodů za ceny od 44 100 Kč Srovnat ceny na Živě Sestavení fotoaparátů: Hlavní 12 Mpx foťák, clona f/2,0/4,0, ohnisko 24 mm, velikost senzoru 1", Dual Pixel PDAF, optická stabilizace

12Mpx foťák s teleobjektivem, clona f/2,4, velikost senzoru 1/2,9 ", Dual Pixel PDAF, optická stabilizace

Širokoúhlý 12Mpx fotoaparát, clona f/2,2, 124˚úhel záběru, ohnisko 16 mm, velikost čipu 1/2,55 ", Dual Pixel PDAF

0,3Mpx snímač hloubky ostrosti, TOF 3D

Přední 8Mpx snímač, clona f/2,0, ohnisko 24 mm, velikost snímače 1/4 " Hlavní fotoaparát Více než zřejmá inspirace ve světě kompaktů je u snímače hlavního fotoaparátu telefonu – ten totiž přímo pochází z kompaktu Sony RX100 VII. Čip jako takový bývá označovaný jako jednopalcový, což už je samo o sobě zavádějící, ale Sony zde ještě zmenšilo reálně využívanou plochu. Namísto 20 Mpx zde máme 12 Mpx a zhruba 60 % využité celkové plochy. Podrobná analýza v komentovaném videu: Je oněch 12 Mpx málo? Pojďme si tuto diskusi odbýt rovnou, protože bychom ji mohli vést u každého ze snímačů tohoto telefonu. Ostatní telefony se sice chlubí 64 nebo 108 Mpx, ale fotky stejně skládají do snímku s rozlišením 12 nebo 16 Mxp. Samozřejmě mají i režimy, z nichž lze získat plnohodnotné rozlišení, ale ty paradoxně nebývají nejkvalitnější. Kvalita totiž není určená pouze rozlišením, ale dalšími parametry, jako jako technologie senzoru, optika, AD převodník nebo software konvertující data na výsledné fotografie. A zjednodušeně se dá říct, tyto kvality nemusí být dostatečné, aby nakrmily 12, 16 nebo 24 Mpx, respektive při vyšším rozlišení se nemusí zvyšovat i kvalita snímku. A zatím se technologie v mobilech nedostaly dále, než aby nakrmily rozlišení 12 či 16 Mpx. Prosté zvyšování počtu pixelů tedy nemá kýžený důsledek. Abych odpověděl na otázku z úvodu odstavce – v kontextu aktuální technologie je 12 Mpx v pořádku, dvojnásobek by neznamenal vyšší kvalitu, ovšem rád bych viděl kvalitní senzory okolo 24 Mpx kvůli lepším detailům objektů v dáli nebo pro lepší širokoúhlé záběry.

Ukázkové fotky z hlavního snímače Hlavní foťák je velmi dobrý, řadí se k tomu nejlepšímu, co je dnes na mobilním trhu. To však neznamená, že může konkurovat zrcadlovkám nebo bezzrcadlovkám, to ani zdaleka. A ono srovnání se zde nabízí, protože za cenu telefonu už můžete pořídit poloprofesionální foťák s objektivem nebo profesionální bez objektivu. To znamená, že zde budou aplikována nejpřísnější měřítka. Fotoaparát má podobně detailní kresbu jako obdobné nejlepší fotomobily, někdy i mírně lepší. Ovšem na (bez)zrcadlovky výrazně ztrácí, jedním důvodem je nižší rozlišení, druhým lokální ztráta kvality. Stává se, že většina scény má rozumnou kresbu, ale na jednom místě se nachází jen patlanice zcela bez detailů.

Ukázkové fotky z hlavního snímače Problémový je i dynamický rozsah senzoru, telefon i běžně náročné scény vyhodnocuje jako s protisvětlem, i když je zatažená obloha. Narazíte na mnoho přepalů a tmavých míst a nedivil bych se, kdyby se zde projevila absence spousty nenápadných a drobných vychytávek mobilních senzorů. Ty jsou designované se spoustou vymožeností, které pomocí výkonné elektroniky telefonu umí ze snímku vytáhnout více informací, zato tradiční fotoaparáty se v tomto ohledu spoléhají na jakési puritánství. Vše sází na jednu kartu, a to výkon hardwaru – optiky a senzoru. Jako kompakt se telefon chová i v noci, nemá pokročilé technologie s umělou inteligencí jako Huawei, ale maximalizuje své možnosti. Díky optické stabilizaci obrazu drží ISO na nízkých hodnotách a dlouhé, přesto bezpečné časy. To umožňuje velmi dobré výsledky, ale jmenovitě Huawei je o třídu lepší.

Ukázkové fotky z hlavního snímače Zhodnocení se nabízí různá, avšak to nejreálnější je, že si kupujete kompakt s telefonními funkcemi za cenu velmi kvalitní bezzrcadlovky. Navíc zde máte takto kvalitní jen jedno ohnisko, kdežto na těle bezzrcadlovky budeme mít jedním objektivem pokrytá všechna důležitá ohniska, nemluvě o možnosti objektivy měnit. Na dalším listu se dozvíte, jak fotí širokoúhlý objektiv.

Širokoúhlý objektiv Širokáče jsou typicky slabou stránku fotomobilů, mívají nekvalitní senzory a nízké rozlišení ve spojitosti s malým přiblížením scény znamená, že na každý objekt připadá málo pixelů a postrádají detaily. Horší senzory se také projevují za nepříznivých světelných podmínek nebo při scénách náročných na dynamický rozsah. Navíc optika širokáčů bývá velmi náchylná na spoustu vad. Výše popsané platí i pro testované Sony. Opět je na špici mezi fotomobily, i když konkurence telefonu mnohem více dýchá na záda, někdy je dokonce lepší. Tento foťák tedy doporučuji používat, dokud je dostatek světla, po setmění začíná vytvářet více problémů než užitku.

Ukázkové fotky ze širokoúhlého snímače Abych nejprve chválil, optika má velmi dobrý výkon v protisvětle, kde se nachází velmi málo odlesků nebo jiných nežádoucích světelných artefaktů. Dobrá je i kresba na blízkých objektech, na těch vzdálenějších je stále solidní, když zvážíme kontext dalších širokáčů v mobilech.

Ukázkové fotky ze širokoúhlého snímače Mezi nedostatky patří špatný výkon za tmy a u optiky to jsou rohy snímků. Chybí jim nejen ostrost, ale objevuje se v nich výrazné zkreslení a chromatická aberace. Ta je v menším měřítku přítomna na celé ploše snímku. Na dalším listu zhodnotíme fotografování s teleobjektivem.

Foťák s teleobjektivem Abych to příliš nenatahoval, protože mnohé se opakuje. Teleobjektiv patří mezi to lepší mezi telefony, i když nenabídne skutečný optický zoom díky periskopu. Ocenil bych u něj vyšší rozlišení kvůli ještě větším detailům v dálce, ale v tomto ohledu i přes relativně kratší ohnisko může vcelku zdatně konkurovat. Dobrý je i výkon v protisvětle.

Ukázkové fotky z foťáku s teleobjektivem Problém je s dynamickým rozsahem snímače, přepálené jsou scény, které by měly být v pořádku. Solidní je i výkon v horším světle, takže tento foťák mohu doporučit nejen v noci, ale kdykoli je potřeba mít více detailů na objektech v dáli. Jak se fotoaparát ovládá a jak se povedly aplikace fotoaparátů? Čtěte dále.

Ovládání a aplikace fotoaparátu Možná slovo „aplikace“ není správné označení, spíše by se spíše dalo říct, že se jedná o rozcestník. Toto prostředí sice zahrnuje základní, pokročilý a selfie režim focení nebo jednoduché video, ale prokliknutí k panoramatu, speciálním efektům nebo pokročilému režimu videa vyžaduje spuštění jiné aplikace, které se musí opět udělit povolení k přístupu do úložiště, k fotoaparátu a mikrofonu.

Základní aplikace fotoaparátu Rozdělení pod několik separátních aplikací je trošku krkolomné řešení. Mít vše pod jednou aplikací by bylo uživatelsky mnohem přívětivější. Navíc profesionální aplikace pro nahrávání videa jsou zde zase dvě a obě dost možná zapadnou, protože lze nahrávat video v i prostředí fotoaparátu. Sony zde vše podřídilo logice focení a nahrávání videa, telefon má dvoupolohovou spoušť, dedikované tlačítko pro spuštění video aplikace a vypínací tlačítko je nepřirozeně zapuštěné do těla mobilu. To je podle mě zcela záměrné, protože kvůli vyššímu počtu tlačítek by jinak nebylo na hraně místo pro uchycení držáku, který telefon upevní na stativ. K mobilu lze zakoupit i mnoho příslušenství, to se však spíše orientuje na nahrávání videa. Ještě se na moment vrátím k dvoupolohové spoušti, která nemá první stupeň moc dobře hmatově definovaný, takže podle odezvy tlačítka nepoznáte, zdali už ostříte; spíše se mi stávalo, že jsem kvůli tomu domáčkl úplně a namísto ostření jsem již fotil.

Pokročilý režim má mnoho možností podrobného nastavení Profesionální režimy fungují velmi podobně jako u bezzrcadlovek od Sony, nachází se tam automatika a PSM. P je programová automatika, S je priorita závěrky a M je plně ruční režim. Ještě jedna možnost MR umožňuje ručně přednastavit parametry a tímto režimem je vždy načíst.

Menu profesionálního režimu má jinak rozložené položky než běžný režim U těchto profesionálních režimů se značně promění uživatelské rozhraní. Hlavní součástí je náhled scény. Pod ním jsou ukazatele expozičních parametrů (čas, clona, korekce expozice a ISO), nad ním volného úložiště, rozlišení, formátu ukládání a zbývající kapacity baterie. Napravo je menu hlavních přepínačů a nastavení. Nemýlíte se, pokud vám to připomíná ovládání (bez)zrcadlovky. V liště zcela nalevo se nachází přepínač režimů, menu, tlačítko změny rozložení prvků na displeji, přepínač objektivů a vstup do galerie. V další části se věnujeme zhodnocení videa a doprovodných funkcí.

Doprovodné aplikace, funkce a video Telefon disponuje několika speciálními režimy. Rozmazání pozadí zařídí nastavení bokehu, které je lehce dostupné z rychlého nastavení v základním režimu a umožní měnit i sílu efektu. Samozřejmostí jsou panoramata, která jsou spojována dobře a bez defektů. Selfie je opět na velmi dobré úrovni. Takto telefon nahrává video: Více bych se pro jednou zastavil u videa – přijde mi, že Sony telefon stále nazývá fotomobilem, ale reálně jde více o nástroj pro videografy, tomu by napovídalo i množství příslušenství. A jedná se o oblast, kde je telefon znamenitý. Kvalita obrazu je díky palcovému senzoru výborná, překvapila mě i rychlost ostření nebo velmi dobrý zvuk.

Aplikace Cinema Pro má mnoho podrobného nastavení pro nahrávání videí Mobil má spoustu nástrojů i pro profesionály, takže z telefonu dostanete nejen kvalitní záznam, ale ještě si jej můžete přizpůsobit. Samotné natáčení je pro pokročilé uživatele snadné, protože mají po ruce nástroje v podobě, jak na ně jsou zvyklí. Na dalším listu srovnáme foťáky Xperie Pro-I a Xiaomi 12 Pro.

RAW a srovnání se Xiaomi 12 Pro Nyní se podíváme na více srovnání v jednom. Zaprvé budeme srovnávat RAW, tedy surová data rovnou ze snímače, proti JPEGu, tedy telefonem konvertovaná surová data do výsledné fotografie s aplikací různých vylepšení obrazu, odstraněním šumu nebo korekcí vad. To vše budeme zároveň porovnávat s JPEGem z telefonu Xiaomi 12 Pro na totožné scéně. Zde se bude nacházet spíše textový souhrn, podrobnou analýzu s konkrétními ukázkami naleznete v komentovaném videu. Nejprve si shrneme, co všechno telefon dělá při konverzi z RAWu do JPEGu. Viditelně koriguje barvy, žlutooranžové mírně desaturuje a ztmavuje, protože nativně jsou příliš výrazné. To se projevuje i na zelené přesunem do tmavších odstínů; modré naopak saturuje. I na nízkých hodnotách ISO je přítomen šum, který software odstraňuje. Poměrně výrazné je přiostřování, původně je kresba trošku měkká, jenže výsledek je naopak mírně tvrdý, nepřirozený a někdy se okolo hran jako následek vytváří nechtěné obrazové artefakty. Zvláštní je, že RAW je více ořezaný oproti JPEGu. Hlavní fotoaparát si ve srovnání s Xiaomi vede velmi dobře, působí detailněji, kontrastněji a objekty jsou lépe definované. Xiaomi je ovšem uhlazenější a přirozenější díky menšímu doostření, tím navíc zahladí artefakty po odšumování, které jsou u Sony patrné na jednolitých plochách. Ovšem i Xiaomi má své podivné obrazové artefakty, pravděpodobně způsobené algoritmem vylepšujícím každou fotku.

Srovnání hlavních fotoaparátů: Vlevo nahoře JPEG Sony, vpravo nahoře RAW Sony, vlevo dole Xiaomi 12 Pro V souboji širokáčů bych nedokázal určit jednoznačného vítěze, protože oba mobily mají své problémy i silné stránky. Xiaomi má saturovanější a hezčí barvy, netrpí na chromatickou vadu a nemá patrné stopy po odšumování, celkově vypadá uhlazeněji a přirozeněji a má lepší kresbu v okrajích. Sony je jednoznačně lepší ve scéně s protisvětlem, kde se Xiaomi rozpadá kresba a má horší odlesk. Xiaomi má také podivný závoj na fotce s kostelem.

Srovnání širokáčů: Vlevo nahoře JPEG Sony, vpravo nahoře RAW Sony, vlevo dole Xiaomi 12 Pro U foťáků s teleobjektivem se mnohé opakuje, ovšem zde bych dal výhodu na stranu Xiaomi, má lepší detaily, absentují stopy po odšumování a artefakty po přeostření hran a opět je u něj scéna přirozenější.

Srovnání fotoaparátů s teleobjektivem: Vlevo nahoře JPEG Sony, vpravo nahoře RAW Sony, vlevo dole Xiaomi 12 Pro A jaký je výsledek tohoto minisrovnání? Když uvážím ceny, schopnosti obou přístrojů jako fotoaparátů i jako mobilů, poměrně jednoznačně mi vychází lépe Xiaomi. Je jen velmi mírně horší u hlavního snímače, což běžný člověk sotva pozná, pro nefotografa je jeho používání snazší a po stránce telefonu se Sony opětovně zamotalo do svých tradičních problémů. Celkové zhodnocení a závěr se dozvíte na posledním listu recenze.